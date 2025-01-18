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Kilise bahçesinde toplu mezar: Kanada'da çocuk mezarlarına bir yenisi eklendi

Kilise bahçesinde toplu mezar: Kanada'da çocuk mezarlarına bir yenisi eklendi

04:0018/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
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Kanada'nın Kuzey Ontario eyaletinde yıllar önce yerli çocukların eğitim gördüğü eski yatılı kilise okulunun arazisindeki radar çalışmalarında çocuk mezarı olduğu değerlendirilen 114 çöküntü belirlendi. Kanada’da 150 bin Kızılderili çocuk, ailelerinden koparılarak yatılı okullara alındı ve binlerce çocuk buralarda can verdi.

Kanada'nın Kuzey Ontario eyaletinde bulunan McIntosh Kızılderili Yatılı Okulu'nda araştırmalar yapan Wiikwogaming Tiinahtiisiiwin Proje Ekibi, çocuklara ait olduğunu düşündüğü 114 olası mezar buldu. Yapılan açıklamada, radarla toprak altında ve üstünde yapılan incelemelerde eski McIntosh Kızılderili Yatılı Okulu'nun sahasında çocuk mezarı olduğu düşünülen
114 işaretsiz noktanın tespit edildiği bildirildi.

165 KİŞİLİK İSİM LİSTESİ

Okula ait arazi ve mezarlık alanındaki mezara benzeyen çöküntülerin 70'inden fazlasının 140 santimetre ya da daha kısa olduğu ve muhtemelen çocuk mezarı olabileceği kaydedildi. Ekip, ayrıca tarihi araştırmaların eski McIntosh Kızılderili Yatılı Okulu'nun arazisinde gömülü 165 kişinin isimlerini ortaya çıkardığını hatırlattı.

150 BİN KIZILDERİLİ ÇOCUK ALIKONULDU

McIntosh Kızılderili Yatılı Okulu, 1800'lerin başında hükümet tarafından kurulan ve çoğu Katolik Kilisesi tarafından yönetilen yaklaşık 130 Kızılderili Yatılı Okulundan biriydi. Yatılı kilise okullarında yaşanan trajedilerin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için 2008'de Kanada Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kurulmuştu. İlki 1840'ta Katolik Kilisesi tarafından Kanada hükümeti adına açılan ve sonuncusu 1997'de kapatılan toplam 139 yatılı kilise okulunda faaliyet gösterdikleri yıllarda 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla koparılarak alıkonulduğu ifade edilmişti.



#Kanada
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