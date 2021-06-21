​Kilise Biden’ı aforoz etti

New York'ta Asya kökenli kuryeye bıçaklı saldırı

ABD'nin New York kentinde Asya kökenli bisikletli bir kurye, dağıtıma çıktığı sırada başka bir bisikletli tarafından sırtından bıçaklandı. Saldırganın peşine düşen polis, olayı 'nefret suçu' olarak soruşturuyor.



ABD, bir kez daha Asya kökenlilere yönelik bir saldırıya sahne oldu. New York'un Brooklyn bölgesinde Asya kökenli bisikletli bir kurye, dağıtıma çıktığı sırada arkasından gelen diğer bir bisikletlinin saldırısına uğradı. Arkadan yaklaşan saldırgan, 53 yaşındaki kuryeyi sırtından bıçakladı. Kurye ise aldığı darbeyle kontrolünü kaybederek yere düştü. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Yaralanan kurye, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganın yakalanması için New York polisi halktan da yardım istedi.