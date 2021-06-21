Dünya Kilise Bidenı aforoz etti
AMERİKA

Kilise Biden’ı aforoz etti

ABD’deki Katolik piskoposlar, Biden’ı kürtaj haklarına verdiği destek nedeniyle, “Kutsal Efkaristiya” olarak bilinen ayinden men etmek için hazırlanan taslağa destek verdi. Piskoposlar, Vatikan’ın itirazlarına rağmen geri adım atmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kilise Biden’ı aforoz etti
Joe Biden

ABD’de Katolik piskoposlar, Başkan Joe Biden’ı, kürtaj haklarına verdiği destek nedeniyle, Hıristiyanlar tarafından “Kutsal Efkaristiya” olarak bilinen ayinden men etmek için taslak yönergeler üzerinde ezici bir çoğunlukla oy kullandı. Bu adımı atma konusunda çekinceleri olan Vatikan’ın uyarılarına rağmen oy kullanılması, Kilise’deki muhafazakar hareketin baskınlığını yansıtıyor. John F. Kennedy’den sonra ülkedeki ikinci Katolik başkanı hedef alan bu karar cuma akşamı yayınlandı. Karar oy çokluğuyla, 24 ret oyuna karşılık 73 kabul oyuyla kabul edildi. Kararla ilgili resmi metin henüz yayınlanmadı. Nihai onay için piskoposlar meclisinin üçte iki onayı gerekiyor. ABD Kongresi’ndeki 60 Katolik Demokrat, piskoposları “devam etmemeye ve ayinlerin kutsallığına gölge düşürmemeye” çağırdılar, piskoposların birleştirici olması gerektiğini belirttiler.

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