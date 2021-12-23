Dünya Kiliseden fanatik Yahudi terörüne tepki Sistematik saldırılar düzenleniyor
ORTADOĞU

Kiliseden fanatik Yahudi terörüne tepki: Sistematik saldırılar düzenleniyor

İşgal altındaki Kudüs’te yaşayan Hristiyanlar, Müslümanlardan farksız olarak sistematik biçimde işgalcinin zulmüne maruz kalıyor. Kudüs’teki Anglikan Kilisesi ve İngiltere Kiliselerinin başpiskoposlarının ortaklaşa kaleme aldığı yazıda, Filistin’deki Hristiyanların da İsrail’in işgal politikasının hedefinde olduğu ifade edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kiliseden fanatik Yahudi terörüne tepki: Sistematik saldırılar düzenleniyor
Kudüs'te Hristiyan ve Müslüman mabedlerine sistematik saldırı düzenleniyor.

İşgal altındaki Kudüs’te yaşayan Hristiyanlar, Müslümanlardan farksız olarak sistematik biçimde işgalcinin zulmüne maruz kalıyor. Kudüs’teki Anglikan Kilisesi ve İngiltere Kiliselerinin başpiskoposlarının ortaklaşa kaleme aldığı yazıda, Filistin’deki Hristiyanların da İsrail’in işgal politikasının hedefinde olduğu ifade edildi.

Yazıda, radikal Yahudi yerleşimci grupların, kutsal topraklardaki Hristiyanlara ve kiliselere saldırılarda bulundukları ifade edilirken, Kudüs’teki Hristiyanların sistematik olarak zorla Kudüs’ten çıkarıldığına işaret edildi. Başpiskoposlar, Osmanlı döneminde Kudüs’teki nüfusun yüzde 10’unun Hristiyan olduğunu ve 1922’de 73 bin Hristiyan’ın bölgede yerleşik olduğunu belirtti.

İŞGAL POLİTİKALARININ SONUCU

  • Ortak yazıda, İsrail’in işgal politikaları ile 100 yıl içerisinde Kudüs’teki Hristiyan nüfusun, toplam nüfusun yüzde 2’sine gerilediği vurgulandı. Kudüs’ün eski şehir bölgesinde 2 bin civarında Hristiyan kaldığına ve 15 yıl içerisinde şehirde hiçbir Hristiyan’ın kalmayabileceğine işaret edildi. 2015’ten günümüze kadar aşırı sağcı Yahudi teröristler, İsrail ve Filistin’de birçok kiliseye saldırı düzenledi. Taberiye Gölü kıyısındaki tarihi Multiplication Kilisesi, 2015 yılında Yahudi fanatik gruplar tarafından kundaklandı. Geçen aralık ayında ise İsrailli bir fanatik Yahudi, Gethsemane Kilisesi’ni yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Öte yandan Kudüs’te yaşayan Hristiyanların evlerine de saldırılar düzenleniyor ve yağmalanıyor.

Kudüs’teki kiliselerden İsrail’e "şiddete son ver" çağrısı
DÜNYA
Kudüs’teki kiliselerden İsrail’e "şiddete son ver" çağrısı

İşgalci İsrail güçleri camiye ayakkabıyla girip ibadet edenleri dışarı çıkardı
FOTOĞRAF 8
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İsrail güçleri, Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur (Kefaret Günü) gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ne girerek içeride ibadet eden Müslümanları zor kullanarak dışarı çıkardı.
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El Halil kentinde Vakıflar Müdürü Cemal Ebu Aram yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Harem-i İbrahim Camii'ne ayakkabılarla baskın yaptığını, Müslümanların namaz kıldığı halılarda ayakkabıyla yürüyerek ibadet edenleri zor kullanıp camiyi boşaltmaya zorladığını ifade etti.
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Aram, birkaç kişinin ve Evkaf Dairesi çalışanının silah dipçikleri ile darp edildiğini ve vücutlarında morlukların oluştuğunu belirtti.
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ilistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı Müsteşarı Hüssam Ebu El-Rub ise, bakanlığın işgalci İsrail makamlarının Harem-i İbrahim Cami'nde gerçekleştirdiği sürekli kapatmaları, ezan okunmasını engellemesini ve çalışanlarını camiden atmasını kınadığını belirterek bu eylemin camiye açık bir saldırı ve tüm kontrolü ele geçirme girişimi olduğunu vurguladı.
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Harem-i İbrahim Camii, Müslümanlar arasında Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal 4. cami olarak kabul ediliyor. Cami, İsrail makamları tarafından yılda 10 gün, Yahudi tatillerinde Müslümanlara tamamen kapatılıyor.
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İşgalci İsrail güçleri camiye ayakkabıyla girip ibadet edenleri dışarı çıkardı
İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ne ayakkabılarla girerek ibadet edenleri camiden çıkarttı. Camide ibadet ederken şiddet gören Müslümanların vücutlarında morlukların oluştuğu ifade edildi.
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