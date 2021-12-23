​Kiliseden fanatik Yahudi terörüne tepki: Sistematik saldırılar düzenleniyor

İşgal altındaki Kudüs’te yaşayan Hristiyanlar, Müslümanlardan farksız olarak sistematik biçimde işgalcinin zulmüne maruz kalıyor. Kudüs’teki Anglikan Kilisesi ve İngiltere Kiliselerinin başpiskoposlarının ortaklaşa kaleme aldığı yazıda, Filistin’deki Hristiyanların da İsrail’in işgal politikasının hedefinde olduğu ifade edildi.

Yazıda, radikal Yahudi yerleşimci grupların, kutsal topraklardaki Hristiyanlara ve kiliselere saldırılarda bulundukları ifade edilirken, Kudüs’teki Hristiyanların sistematik olarak zorla Kudüs’ten çıkarıldığına işaret edildi. Başpiskoposlar, Osmanlı döneminde Kudüs’teki nüfusun yüzde 10’unun Hristiyan olduğunu ve 1922’de 73 bin Hristiyan’ın bölgede yerleşik olduğunu belirtti.

İŞGAL POLİTİKALARININ SONUCU

Ortak yazıda, İsrail’in işgal politikaları ile 100 yıl içerisinde Kudüs’teki Hristiyan nüfusun, toplam nüfusun yüzde 2’sine gerilediği vurgulandı. Kudüs’ün eski şehir bölgesinde 2 bin civarında Hristiyan kaldığına ve 15 yıl içerisinde şehirde hiçbir Hristiyan’ın kalmayabileceğine işaret edildi. 2015’ten günümüze kadar aşırı sağcı Yahudi teröristler, İsrail ve Filistin’de birçok kiliseye saldırı düzenledi. Taberiye Gölü kıyısındaki tarihi Multiplication Kilisesi, 2015 yılında Yahudi fanatik gruplar tarafından kundaklandı. Geçen aralık ayında ise İsrailli bir fanatik Yahudi, Gethsemane Kilisesi’ni yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Öte yandan Kudüs’te yaşayan Hristiyanların evlerine de saldırılar düzenleniyor ve yağmalanıyor.

DÜNYA Kudüs’teki kiliselerden İsrail’e "şiddete son ver" çağrısı