Dünya Kiliseye düzenlenen saldırıda 45 kişi kaçırıldı
AFRİKA

Kiliseye düzenlenen saldırıda 45 kişi kaçırıldı

Afrika kıtasının batısında yer alan Nijerya’nın Kaduna eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 45 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Kiliseye düzenlenen saldırıda 45 kişi kaçırıldı
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Nijerya’nın Kaduna eyaletinde Kajuru bölgesinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Nijerya’nın Güney Kaduna Halklar Birliği Başkanı Awemi Maisamari olayın ardından yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin Kajuru’da bir kiliseye saldırı düzenlediğini ve kiliseden 45 kişinin kaçırıldığını söyledi. Çok sayıda yaralının da olduğunu belirten Maisamari, kaçırılan kişiler için fidye talebinde bulunulduğunu belirtti.

Nijerya’da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor.

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Nijerya'da sel felaketi: 100 binden fazla kişi evsiz kaldı
FOTOĞRAF 15
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Nijerya'da devam şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 100 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.
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Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Habib, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki sel felaketleri nedeniyle birçok yerleşim yerinde bölge halkının zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti.
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Habib, ülkede şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle başkent Abuja'nın yanı sıra 29 eyalette 100 binden kişinin evsiz kaldığını kaydetti.
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Sel felaketleri nedeniyle 500'den fazla kişinin yaralandığını aktaran Habib, 500 binden fazla kişinin de felaketten olumsuz etkilendiğini söyledi.
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Habib, selzedelerin bazıları çevredeki okullar ve kamu binalarına geçici olarak sığındığını işaret ederek, kimisi için de hükümet tarafından geçici kamp kurulduğunu ifade etti.
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Halka insani yardımları ulaştırmak için çalışmalar başlatıldığını dile getiren Habib, seller nedeniyle kolera ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların da baş gösterdiğinin altını çizdi.
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Nijerya'da devam eden yağışların yol açtığı sellerde 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
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Nijerya'da sel felaketi: 100 binden fazla kişi evsiz kaldı
Nijerya'da devam şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 100 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi. İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
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