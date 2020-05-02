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Dünya Kim Jong-Un hakkında ilginç iddia Kolundaki iz dikkat çekti
ASYA

Kim Jong-Un hakkında ilginç iddia: Kolundaki iz dikkat çekti

Son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı yönünde söylentiler ortaya çıkan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kalp ameliyatı olmuş olabileceği belirtiliyor. ABD medyasındaki bazı iddialara göre Kim Jong'un katıldığı açılış töreninde kameralara yansıyan kolundaki iz ameliyat izi olabilir.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Kim Jong Un gübre fabrikasının açılışında görüntülenmişti.
Kim Jong Un gübre fabrikasının açılışında görüntülenmişti.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un uzun süre ortalarda gözükmemesi üzerine öldüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Kim Jong Un ülkenin başkenti Pyongyang'da faaliyete geçen bir gübre fabrikasının açılışında ortaya çıktı.

Açılışta yer alan Kim Jong-Un'un kolundaki iz dikkat çekti.

ABD'li NK News haber sitesi tıp uzmanlarına yorumlattığı görüntülerden yola çıkarak Kim Jong-un'un kalp ameliyatı olmuş olabileceği iddiasını ortaya attı. NK News'e konuşan doktorlar bu izin Kim Jong'un kardiyovasküler bir operasyon geçirdiğinin kanıtı olduğunu iddia etti.

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

11 Nisan'da çekilen bu fotoğrafta kolunda herhangi bir iz gözükmüyor.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

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