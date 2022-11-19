Dünya Kim Jong-un, kıtalararası balistik füzeyi doğrulayıp tehdit etti Nükleer silahla karşılık veririz
ASYA

Kim Jong-un, kıtalararası balistik füzeyi doğrulayıp tehdit etti: Nükleer silahla karşılık veririz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi yaptığını doğrulayarak, "düşmanları" ülkesine tehdit oluşturmaya devam ederse nükleer silahla karşılık verileceğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Kim Jong-un, kıtalararası balistik füzeyi doğrulayıp tehdit etti: Nükleer silahla karşılık veririz
Foto/arşiv

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya göre, Kim, füzenin en fazla 6 bin 40 kilometreye kadar çıktığını belirterek, füzenin Kore Doğu Denizi açık sularına doğru 999,2 kilometre uzaklığa fırlatıldığını ifade etti.

Kim, "Eğer düşmanlar sık sık nükleer saldırı araçları kullanarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (DPRK) tehdit oluşturmaya devam ederse, partimiz ve hükümetimiz nükleer silahlarla topyekun bir şekilde karşılık verecek." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin kıtalararası füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu yönüne, yerel saatle 10.18'de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığı da yerel saatle 11.23'te, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı.

Havada 69 dakika kalan füzenin 6 bin kilometre irtifaya çıkarak, yaklaşık 1000 kilometre menzile ulaştığı kaydedilmişti.

ABD, Japonya ve Güney Kore, fırlatışın ardından Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde acil toplantı düzenlemişti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çağrısıyla yapılan toplantıya, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo'nun yanı sıra Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da katılmıştı.

Dışişleri Bakanlığından Kuzey Kore’ye kınama
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığından Kuzey Kore’ye kınama

İlk defa kızı ile görüntülendi: Kuzey Kore Lideri Kim'den füzeli gözdağı
FOTOĞRAF 11
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Kuzey Kore haber ajansı KCNA, denemeye ilişkin yayımladığı haberde, Kim ile adı açıklanmayan çocuğun, başkent Pyongyangdaki havaalanında kurulan füze platformu çevresinde görüldüğü fotoğraflara yer verdi.
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Hwasong-17 füzesinin fırlatışını gösteren fotoğraflarda Kimin, elinden tuttuğu 12-13 yaşlarındaki beyaz montlu bir kız çocuğu ile tekerlekli füze platformunun önünde yürüdüğü, piste taşınırken izlediği, dikey konuma getirildikten sonra pistte dolaştığı görülüyor.
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Kimi, fırlatışı gözetleme kulesinden izlerken gösteren diğer bir fotoğrafta da beyaz montlu çocuk Kimin yanında yer alıyor.
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KCNAnın haberinde adı belirtilmeyen çocuk, ilk kez kameraların karşısına çıktı. ABDli basketbolcu Dennis Rodman, 2013 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından İngiliz Guardian gazetesiyle yaptığı söyleşi de Kim ile eşi Ri Sol Junun Ju Ae adında bir bebeği olduğu bilgisini paylaşmıştı.
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Rodman, Bebekleri Ju Aeyi kucağıma aldım, Bayan Ri ile de konuştum. ifadesini kullanmıştı.
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Kuzey Kore devlet medyası, Kim ile Rinin evliliğini Temmuz 2012de kamuoyuna duyurmuştu. Güney Kore istihbaratı, evlilik töreninin aslında üç yıl önce yapıldığını ancak açıklanmadığını ülke makamlarıyla paylaşmıştı.
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Kimin eşi Ri, 2018 yılından sonra devlet medyasında saygıdeğer first lady unvanı ile anılmaya başlanmıştı. Rinin 2012de hamile olduğu iddia edilmişti.
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Korenin doğu yönüne yerel saatle 10.18de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.
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Japonya Savunma Bakanlığı da yerel saatle 11.23te, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı.
Title
Havada 69 dakika kalan füzenin 6 bin kilometre irtifaya çıkarak, yaklaşık 1000 kilometre menzile ulaştığı kaydedilmişti.
Title
ABD, Japonya ve Güney Kore, fırlatışın ardından Taylandda düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesinde acil toplantı düzenlemişti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harrisin çağrısıyla yapılan toplantıya Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Başbakanı Han Duck Soonun yanı sıra Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da katılmıştı.
İlk defa kızı ile görüntülendi: Kuzey Kore Lideri Kim'den füzeli gözdağı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünkü kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına çıktı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.


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