Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması amacıyla evine ikinci kez operasyon başlattı ve Atambayev'i gözaltına aldı.
- Yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'i gözaltına almak için evine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlenmişti.
Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Atambayev'in evine düzenlenen operasyon esnasında yaralananların sayısının 45'e yükseldiğini bildirildi. Bu kişilerin 22'sinin taş, 13'ünün plastik mermi, 4'ünün kurşun ve 6'sının ise düşme nedeniyle yaralandığı belirtildi.
Dün gece yarıda bırakılan operasyonda 1 güvelik güçleri mensubu hayatını kaybetmişti.