Dünya Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı
ASYA

Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı.

Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı

Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Dün evine baskın düzenlenen Atambayev, operasyonda görevli 6 güvenlik gücünü rehin tutmuş , destekçilerine toplanma çağrısında bulunmuştu. Atambayev'in evine yapılan ilk operasyonda 1 kişi öldü, 45 kişi yaralanmıştı.

Haber Merkezi AA
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, 6 kişiyi rehin tuttuğu açıklanmıştı.
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, 6 kişiyi rehin tuttuğu açıklanmıştı.

Güvenlik güçleri, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması amacıyla evine ikinci kez operasyon başlattı ve Atambayev'i gözaltına aldı.

  • Yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'i gözaltına almak için evine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlenmişti.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Atambayev'in evine düzenlenen operasyon esnasında yaralananların sayısının 45'e yükseldiğini bildirildi. Bu kişilerin 22'sinin taş, 13'ünün plastik mermi, 4'ünün kurşun ve 6'sının ise düşme nedeniyle yaralandığı belirtildi.

Dün gece yarıda bırakılan operasyonda 1 güvelik güçleri mensubu hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı
DÜNYA
Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı

Atambayev'e düzenlenen operasyon yarıda kesildi
DÜNYA
Atambayev'e düzenlenen operasyon yarıda kesildi
Bu kezDenizli sallandı

Bu kez
Denizli sallandı

​6 ve 4.2 büyüklüklerinde deprem meydana geldi.
Can kaybı yokkerpiç evler yıkıldı

Can kaybı yok
kerpiç evler yıkıldı

Belediye başkanları son durumu değerlendirdi.
Trabzonspor Avrupa arenasında

Trabzonspor
Avrupa arenasında

​Bordo-mavililerin Prag 11'i belli oldu.
Deprem sonrası<br>ilk görüntüler

Deprem sonrası
ilk görüntüler

Denizli genelinde büyük panik yaşandı.
Çifte<br>indirim geldi

Çifte
indirim geldi

​Benzin ve motorine indirim yapıldı.
Kaz Dağları yatırımları

Kaz Dağları yatırımları

İmamoğlu, İlgezdi, Tarkan ve İmirzalıoğlu...

Depreme nikahta yakalandılar

Depreme nikahta yakalandılar

Deprem sırasında çıkan ses paniğe neden oldu.

Önce beğendi <br>sonra geri aldı

Önce beğendi
sonra geri aldı

'G.Saray' beğenisi sosyal medyada gündem oldu.
İncirlik'ten yönetilecek!

İncirlik'ten yönetilecek!

​Türk ve ABD'li askerler harekatı Adana'dan koordine edecek.
680 göçmene gözaltı

680 göçmene gözaltı

Polis, Mississippi tarihinin en büyük operasyonunu gerçekleştirdi.
Bölgeyi güvenceye kavuşturacak

Bölgeyi güvenceye kavuşturacak

MHP lideri Bahçeli'den güvenli bölge açıklaması.
Patlayıcıyla yakalandı

Patlayıcıyla yakalandı

Şanlıurfa'da hareketli dakikalar.
İşte bu olmadı!

İşte bu olmadı!

Sayın milli eğitim bakanı hakkında hiçbir ivazım garazım yok, kendisini tanımam, aksi sabit olmadıkça hakkında iyi zan beslerim, nitekim fulbright konusu gündeme geldiğinde onun açıklamasına da yer vererek iddiaların abartılı olduğunu, milli eğitimim ABD’ye tesliminin söz konusu olmadığını yazmıştım
Asla göz yumulmayacak

Asla göz yumulmayacak

​Bakan Akar ve komutanlar KKTC'yi ziyaret etti.
MİT ve TSK'dan nokta operasyon

MİT ve TSK'dan nokta operasyon

Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.