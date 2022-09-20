​Kırgızistan ile Tacikistan arasında barışı hedefleyen bir protokol imzalandı

Kur'an tilaveti yaparken hayatını kaybetti

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Assyafiiyah Camisi'nin kadın hocalarından biri, Kur'an-ı Kerim tilaveti yaparken hayatını kaybetti. Okuduğu son ayet ise, 'Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır' oldu.