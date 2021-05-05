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Dünya Kırgızistan parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçti
ASYA

Kırgızistan 'parlamenter sistem'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne geçti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Cumhurbaşkanlığı sistemine" geçişi öngören yeni anayasaya onay vermesiyle 2010'dan bu yana uygulanan parlamenter sistemden vazgeçildi.

Haber Merkezi AA
Kırgızistan parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçti
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çaparov, 11 Nisan'da referandumla kabul edilen yeni anayasanın yürürlüğe girmesini öngören kanunu yürütme, yargı ve yasama organların temsilcilerinin katıldığı törende imzaladı.

Yeni anayasanın yürürlüğe girmesiyle Kırgızistan, 2010'dan bu yana uygulanan "parlamenter sistem"den vazgeçerek "Cumhurbaşkanlığı sistemi"ne geçti.

Yeni sistemde, bakanlar, üst düzey kamu görevlileri ve valiler cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

YÜZDE 79,18 EVET DEDİ

Ülkede ayrıca tavsiye niteliğinde kararlar alacak "Halk Kurultayı" adlı yeni bir kuruluş oluşturulacak.

  • Kırgız halkının yüzde 79,18'i, referandumda ülkenin "Cumhurbaşkanlığı sistemi"ne geçmesine destek vermişti.

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