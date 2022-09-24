Dünya Kırgızistan-Tacikistan çatışmasında ölü sayısı 97ye çıktı
ASYA

Kırgızistan-Tacikistan çatışmasında ölü sayısı 97’ye çıktı

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 97’ye yükseldiği bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Kırgızistan-Tacikistan çatışmasında ölü sayısı 97’ye çıktı
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Kırgızistan-Tacikistan sınırında 14-17 Eylül tarihlerinde yaşanan çatışmalarda can kaybı artıyor. Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 59’dan 62’ye, yaralıların sayısının 198’e çıktığı bildirildi.

Tacikistan makamlarından daha önce yapılan açıklamalarda çatışmalarda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı. Böylece iki ülke arasındaki çatışmalarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 97’ye, yaralananların sayısı ise 228’e yükseldi.

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İki ülke arasında çatışmalar

Kırgızistan-Tacikistan sınırında 14-17 Eylül arasında yaşanan çatışmalar, tarafların ateşkes konusunda anlaşmasından sonra durmuştu. Kırgızistan, çatışmaların yaşandığı Batken bölgesinden 135 binden fazla vatandaşı tahliye etmiş, bölgede acil durum ilan edilmişti. Kırgızistan’da ayrıca hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edilmişti.

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