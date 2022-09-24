Kırgızistan-Tacikistan çatışmasında ölü sayısı 97’ye çıktı

Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İngiltere garantör ülke sorumluluğunu yerine getirmiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üç garantör ülkeden biri olan İngiltere'nin garantör ülke sorumluluğunu yerine getirmediğini belirterek, ''İngiltere Kıbrıs'ta şartların Kıbrıs Türklerinin aleyhine, Kıbrıs Rumlarının lehine bu şekilde cereyan etmesine tamamıyla seyirci kalmıştır. Hiç kılını kıpırdatmamıştır çünkü güneyde üstleri var, kendi menfaatleri var'' dedi.