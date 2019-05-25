Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Kırgızistanda eski Cumhurbaşkanı parti liderliğinden ayrıldı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ASYA

Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı parti liderliğinden ayrıldı

Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı parti liderliğinden ayrıldı

Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev, kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partinin genel başkanlığı görevinden ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Sosyal Demokrat Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının eski Cumhurbaşkanı ve Parti Genel Başkanı Almazbek Atambayev.
Sosyal Demokrat Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının eski Cumhurbaşkanı ve Parti Genel Başkanı Almazbek Atambayev.

Sosyal Demokrat Parti Sözcüsü Kunduz Joldubayeva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrat Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının eski Cumhurbaşkanı ve Parti Genel Başkanı Atambayev'in başkanlığında toplandığını belirtti.

  • Partinin genel merkezindeki toplantının ardından alınan kararları paylaşan Joldubayeva, Kırgızistan'da eski cumhurbaşkanlarının hukuksal sorumluluklarını yeniden düzenleyen kanunun yürürlüğe girmesi dolayısıyla Atambayev'in Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanlığı görevinden ayrıldığını ve parti üyeliğini askıya aldığını kaydetti.

Joldubayeva, partinin geçici genel başkanlığına üç ay süreyle Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Asel Koduranova'nın getirildiğini bildirdi.

Toplantının ardından partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un yolsuzlukla mücadele politikası eleştirildi ve dün Atambayev'in yakın korumalığını yapan Damir Musakeyev'in tutuklanmasına tepki gösterildi.

Ceenbekov, devletin sağladığı imkanları kullanan eski cumhurbaşkanların siyaset yapmalarına izin vermeyen, eski cumhurbaşkanların hukuksal sorumluluklarını yeniden düzenleyen ve dokunulmazlıklarına sınırlama getiren kanun değişikliğini onaylamıştı.

Kırgızistan'da 2011-2017 yılları arasında cumhurbaşkanı olan Atambayev, koltuğunu Sosyal Demokrat Parti tarafından cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterilen ve seçimi kazanan Ceenbekov'a devretmişti.

Atambayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden sonra iktidardaki Sosyal Demokrat Partinin başına geçmesi meclisteki parti üyelerinin büyük bölümü tarafından tepkiyle karşılanmış, Atambayev ile Ceenbekov'un arasının açılmasına neden olmuştu.

Asla kabul edilemez

Asla kabul edilemez

​Cumhurbaşkanlığı'ndan Deutsche Welle'ye tepki.
Ana karargah bulundu

Ana karargah bulundu

Telsiz olmadan farklı yöntemlerle haberleşip burada toplanıyorlardı.
Okuldaskandal görüntü

Okulda
skandal görüntü

Bakanlık harekete geçti, müdür görevden alındı.
Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'ye geliyor

Emre ile beraber sarı-lacivertli formayı giyecek.
Ataşehir'de<br>yangında can pazarı

Ataşehir'de
yangında can pazarı

Çocuklarını battaniyeye bırakıp, ikinci kattan atladı.
İki yeni<br>metro geliyor

İki yeni
metro geliyor

Ulaştırma Bakanı Turhan açılış tarihlerini paylaştı.
Çimariva<br>selamı verdiler

Çimariva
selamı verdiler

Barbaros Hayrettin Paşa geçerken bunu yaptılar.

İki ülkenin yararına

İki ülkenin yararına

Akar'dan Yunanistan ile görüşmeye ilişkin açıklama

4 yılda yapıldı

4 yılda yapıldı

Ferrari sıra dışı bir modele daha imza attı.
Ayrılığı duyurdu

Ayrılığı duyurdu

​Şenol Güneş'in ardından bir isme daha veda etti.
Doktorlara askerlik düzenlemesi

Doktorlara askerlik düzenlemesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemeyi açıkladı.
İkramiye<br>tarihi belli oldu

İkramiye
tarihi belli oldu

​12 milyon emekliye toplam 10,7 milyar TL ödenecek.
Üretim durdu

Üretim durdu

Ticaret savaşı Huawei'de ilk etkisini gösterdi.
'Çuval'la<br>para kazanıyor

'Çuval'la
para kazanıyor

​Genç mühendis 40 çuvalla 10 bin biber yetiştirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.