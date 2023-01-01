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Dünya
Kırgızistan’da yabancıların ülkeden 5 bin dolardan fazla döviz çıkarmasına yasak getirildi
Kararın amacı, mali ve ekonomik güvenliği sağlamak, iç döviz piyasasında durumu istikrara kavuşturmak ve devletin ulusal çıkarlarını korumak olduğu belirtildi.
17:28 . 18/01/2023 Çarşamba
AA
Kırgızistan'da yabancıların ülkeden 5 bin dolardan fazla döviz çıkarmasına yasak getirildi.

Kırgızistan'da yabancıların ülkeden 5 bin dolardan fazla döviz çıkarmasına yasak getirildi.

Kırgızistan'da yabancıların ülkeden 5 bin dolardan fazla nakit döviz çıkarması yasaklandı.


Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'un imzasıyla yayımlanan kararın, mali ve ekonomik güvenliği sağlamak, iç döviz piyasasında durumu istikrara kavuşturmak ve Kırgız Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarını korumak amacıyla alındığı belirtildi.


Karara göre, yabancıların ülkeden 5 bin dolardan fazla nakit döviz çıkarması geçici olarak yasaklandı.


Kırgızistan vatandaşları ve ülkede yaşayan yabancılar için bu miktar, 10 bin dolar olarak belirlendi. Nakit dövizin 10 bin doları geçmesi halinde, bunun yüzde 10'u komisyon ücreti şeklinde alınacak.


Kırgızistan Merkez Bankası bankalar, döviz büroları, mikro finans ve mikro kredi şirketlerine ülkeden nakit dolar çıkarılmasına geçen yıl geçici olarak yasak koymuştu.


#Kırgızistan
#Döviz
#Dolar
18 dakika önce
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Kırgızistan’da yabancıların ülkeden 5 bin dolardan fazla döviz çıkarmasına yasak getirildi
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