Kırgızistan'da yabancıların ülkeden 5 bin dolardan fazla döviz çıkarmasına yasak getirildi.

Karara göre, yabancıların ülkeden 5 bin dolardan fazla nakit döviz çıkarması geçici olarak yasaklandı.

Kırgızistan vatandaşları ve ülkede yaşayan yabancılar için bu miktar, 10 bin dolar olarak belirlendi. Nakit dövizin 10 bin doları geçmesi halinde, bunun yüzde 10'u komisyon ücreti şeklinde alınacak.