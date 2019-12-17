Kirli plan ifşa oldu

ABD’li bazı senatörlerin kamuya açık e-posta kayıtlarından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kirli planı çıktı. Türkiye’ye Suriye’deki operasyonları nedeniyle yaptırım öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından, Akin Gump isimli Washington merkezli lobicilik firması, ABD’li iki senatöre bir mail gönderdi. Firmanın 7 Kasım tarihli mailinde, senatörlere BAE’nin Washington Büyükelçiliği adına ulaşıldığı belirtildi.

KATAR’I DA HEDEFE KOYDULAR

BAE’nin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı kınadığı vurgulanan mailde, “BAE, ABD Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarısı gibi Türkiye’ye karşı yaptırım adımlarını destekliyor.” ifadesine yer verilmesi dikkati çekti. Mailde, BAE’nin Barış Pınarı Harekatı’nı kınarken, Katar’ın bu harekatı desteklediği ve Türkiye’ye desteğini arttırdığı kaydedildi. Söz konusu desteğe ilişkin bazı linklerin de paylaşıldığı mailin sonunda, “ABD, Suriye’deki gelişmeleri izlemeye devam ederken ve Senato Türkiye’ye yönelik yaptırımları düşünürken, bu bilgilerin size yardımcı olmasını umuyoruz.” ifadelerine yer verildi. Mailin hangi senatörlere atıldığına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.