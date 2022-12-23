Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

O HALDE GÖRÜNCE CANIMDAN CAN GİTTİPolatın sahibi Fahrettin Demir, Köpeğimin tasmasını bağlamıştım. Köpeğim biraz serbest gezsin dedim. Tasmasını çözdüm bahçede geziyordu. Kardeşlerim kapıyı açınca dışarı çıktı. Dışarı çıkınca da çocuklar bana, o adamın köpeğimi sevip içeri aldığını söyledi. Sonra da içeride köpeğimi kesmiş. Kulağını ve boynunu kesmiş. Hatta onun evinde de hep kan vardı. Banyoda köpeğimi gördüm lavabonun arasına girmiş. Korkudan benden bile kaçtı...