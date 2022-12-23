Dünya Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Türkiyeye getirildi
AVRUPA

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

İspanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası dolayısıyla Metris Cezaevi'ne gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Türkiyeye getirildi
Uyuşturucu baronu Atilla Önder cezaevine gönderildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından İspanya'dan teslim alınan Atilla Önder, Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Madrid'ten 20.35 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Polisler tarafından uçaktan alınan Önder, buradan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Önder, sağlık kontrolünün ardından 23.45'te Metris Cezaevi'ne sevk edildi.

Atilla Önder
Atilla Önder

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından yakalama kararı bulunan Önder hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçmiş, kurulan etkili iletişim sayesinde firari Atilla Önder'in İspanya'da yakalanması sağlanmıştı.

Sekiz kez 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü: Çocuk hasta mecbur kaldım
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İlçeye bağlı Akhisar Mahallesinde devriye atan polis ekipleri, saat 22.00 sıralarında, şüphelendikleri 16 KOA 79 plakalı otomobili durdurmak istedi.
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Polisin dur ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.
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Yaklaşık 10 kilometre kaçan otomobilin sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak, durduruldu.
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Polisin yaptığı incelemede sürücü Seyit Ali Y.nin ehliyetinin olmadığı ve daha önce de 7 kez dur ihtarına uymayıp kaçtığı belirlendi.
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Seyit Ali Y., polisin neden kaçtın sorusuna ise Çocuk hasta, 1 haftadır hastanede yatıyor. Çocuk olunca mecbur kaldım diye cevap verdi.
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Seyit Ali Y.ye, araç muayene süresinin geçmesi, ehliyetsiz araç kullanmak ve dur ihtarına uymamaktan toplam 4 bin 989 TL para cezası kesildi. Otomobil ise trafikten men edilerek çekici ile otoparka çekildi.
Sekiz kez 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü: Çocuk hasta mecbur kaldım
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 8 kez 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, 10 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Ehliyetsiz sürücü Seyit Ali Y. neden kaçtığının sorulması üzerine "Çocuk hasta, 1 haftadır hastanede yatıyor. Çocuk olunca mecbur kaldım" dedi.

Fatih'te 'Polat Alemdar'ı bıçakladılar: Mahalle bir anda karıştı
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Fatih Cibali Mahallesinde yaşayan Fahrettin Demirin 8 aylık köpeği Polat, kısa sürede mahallelinin maskotu oldu. Dün saat 17.00 sıralarında şüpheli bir kişi, iddiaya göre Polatı sevme bahanesiyle evine götürdü. Şüpheli burada Polatı kulağından ve boynundan bıçakla yaraladı.
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Köpeği eve soktuğunu gören mahalle sakinleri durumu Fahrettin Demire bildirdi. Demir ve ailesi şüphelinin evine girdiğine Polatı kanlar içerisinde gördü. Polata bir eczanede köpeğe pansuman yapıldı.
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Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yabancı uyruklu olduğu belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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O HALDE GÖRÜNCE CANIMDAN CAN GİTTİPolatın sahibi Fahrettin Demir, Köpeğimin tasmasını bağlamıştım. Köpeğim biraz serbest gezsin dedim. Tasmasını çözdüm bahçede geziyordu. Kardeşlerim kapıyı açınca dışarı çıktı. Dışarı çıkınca da çocuklar bana, o adamın köpeğimi sevip içeri aldığını söyledi. Sonra da içeride köpeğimi kesmiş. Kulağını ve boynunu kesmiş. Hatta onun evinde de hep kan vardı. Banyoda köpeğimi gördüm lavabonun arasına girmiş. Korkudan benden bile kaçtı...
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Köpeği o halde görünce dayanamadım. O halde görünce canımdan can gitti. Sonuçta o da benim kardeşim gibi. 8 aydır benimle beraber. Havluya sarıp veterinere götürdüm. Veteriner kapalı olunca eczaneye götürüp pansuman yaptık. Köpeğimin ismi de Polat. Çünkü Polat Alemdarı çok seviyorum. Ben o adamın ceza yemesini istiyorum dedi.
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ADAMIN HER YERİ KANDIMahalle sakinlerinden Hatice Temel, Köpeğe mahalleli alışmıştı. Süs köpeğiydi. Evde bakılıyordu. Benim çocuğum da köpekle oynuyordu. Sonra adam gelmiş, köpeği almış. Önce sevmiş, sonra köpeği içeri koyunca ev sahibini aramışlar. Gidip baskın yaptılar. Adamın her yeri kandı. Köpeğin sahibi geldi. Birbirlerine saldırdılar. Ondan sonra polisi aradık...
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Polisler geldi. Adamı kelepçeleyip götürdüler. Biz artık çocuklarımız için de korkuyoruz. Olaydan sonra kötü olduk. Köpek bana saldırdı dedi. Köpeğin herhangi bir saldırganlığı yok. Benim 2 yaşındaki oğlum köpekle oynuyordu dedi.
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Fatihte mahallelinin maskotu köpek Polatı bıçakladılar
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Fatih'te 'Polat Alemdar'ı bıçakladılar: Mahalle bir anda karıştı
Fatih'te mahallede herkes tarafından sevilen 8 aylık Polat isimli köpek, yabancı uyruklu bir kişinin tarafından bıçaklandı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Polat, kulak ve boynundan yaralandı.


Sokak ortasında çatışma

Sokak ortasında çatışma

​Mermisi bitince silahla vurarak karşı koymaya çalıştı.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin NATO üyeliği için teröristleri iade etmesini şart koştuğu İsveç’in Dışişleri Bakanı Tobias Billström’le bir araya geldi. Çavuşoğlu, mevkidaşına “Bir FETÖ’cünün ülkemize iade talebi İsveç Yargıtayı tarafından reddedildi. Bu, çok olumsuz bir gelişme. Keneş'in iadesinin reddedilmesi bu atmosferi ciddi şekilde zehirledi. FETÖ mensupları için İsveç cazibe merkezi oldu” dedi.
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