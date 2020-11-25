Kişisel mahremiyeti yok sayan Facebook'a Güney Kore'den 6 milyon dolar ceza

Azerbaycanlı komutandan, sivilleri defalarca vuran Ermenistan'a insanlık dersi

Azerbaycanlı komutan, işgalden kurtarılan köylere eşyalarını almak için dönen Ermeni köylülerin sorunlarıyla ilgilenerek yardımcı oldu. Onlara eşyalarını almaları için zaman verdiklerini, istedikleri takdirde köylerde kalabileceklerini hatırlatarak adeta insanlık dersi veren komutanın o anları sosyal medyada da ses getirdi. Azerbaycan askerlerinin de, köylülerin eşyalarını sırtında taşıdıkları o anlar böyle kaydedildi.

