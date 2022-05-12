Dünya Kissinger Putin bunu görünce savaşı bitirmek zorunda kalacak
AVRUPA

Kissinger: Putin bunu görünce savaşı bitirmek zorunda kalacak

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Rusya-Ukrayna savaşının nerede duracağına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski diplomat, Vladimir Putin'in devam ettirmesi halinde, Rusya'nın gelecekte büyük bir güç olarak kalma olasılığının, neredeyse ortadan kalkacağını gördüğü an, savaşı bitirmek zorunda kalacağını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Kissinger: Putin bunu görünce savaşı bitirmek zorunda kalacak
Henry Kissinger

1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Richard Nixon ve Gerald Ford yönetiminde görev yapan Henry Kissinger, Soğuk Savaş döneminde ABD dış politikasının şekillenmesinde kilit rol oynamıştı.

Financial Times'ın sponsorluğunda düzenlenen bir konferansta konuşan Kissinger, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanmaya karar vermesi durumunda, dünyanın nasıl tepki vereceğini düşünmesi gerektiğini belirten, "Bu çizgi aşılırsa, bu olağanüstü derecede önemli bir olay olur." dedi.

Savaşın sona ermesi halinde, Batı'nın Rusya ve Çin'e karşı düşmanca tavır sergilememesi gerektiğini savunan Kissinger, "Ukrayna'daki savaştan sonra Rusya da en azından Avrupa ile ilişkilerini ve NATO'ya yönelik genel tutumunu yeniden değerlendirmeli." dedi.

Kremlin'den Finlandiya'nın NATO açıklamasına tepki
DÜNYA
Kremlin'den Finlandiya'nın NATO açıklamasına tepki

Rusya-Ukrayna savaşı ne zaman biter?

ABD'li eski diplomat, Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı bitirmek zorunda kalacağı noktayla ilgili tahminlerde bulundu. Kissinger, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırısını başlattığında, uluslararası durumu ve Rusya'nın potansiyelini yanlış değerlendirdiğini söyledi.

  • Kissinger, "Savaşın devam etmesi halinde durumun Rusya'nın gelecekte büyük bir güç olarak kalma olasılığını neredeyse ortadan kaldırdığını gördüğünde, Rusya Devlet Başkanı Putin, savaşı bitirmek zorunda kalacak." dedi.

Ayrıca, Rusya'nın sık sık nükleer silah kullanımına ilişkin açıklamalarına cevap vermenin çok önemli olduğunu ifade eden Kissinger, şu ifadeleri kullandı:

  • "Cevap vermemek, nükleer silahların kullanılması durumunda dünyanın nasıl tepki vereceğini küresel olarak düşünmediğimizi kabul etmek anlamına geliyor. Bir yanıt çok önemli olacaktır. Asla kabullenmemeliyiz, yoksa bu yeni bir şantaj yönteminin kapısını aralar."

Rusya'daki faaliyetlerini bitiren Shell için harekete geçtiler: Lukoil satın alıyor
EKONOMİ
Rusya'daki faaliyetlerini bitiren Shell için harekete geçtiler: Lukoil satın alıyor

Stoltenberg: Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'ya katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacak
DÜNYA
Stoltenberg: Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'ya katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacak
Komşular gitti biz kaldık

'Komşular gitti biz kaldık'

​30 yıldır korkuyla yaşıyorlar.
Tamamı kullanılabilir durumda

Tamamı kullanılabilir durumda

Hepsi İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma.
Sizi yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelli kardeşlerimizin için tarihi adımlar attık

​Bakan Nebati: Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak.

Fasulye ekerken öyle bir şeyle karşılaştı ki.

​WhatsApp'ta ücretli abonelik dönemi resmen başlıyor.
Kağıt gibi yıkıldı

Kağıt gibi yıkıldı

Etrafı bir toz bulutu kapladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.