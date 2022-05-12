​Kissinger: Putin bunu görünce savaşı bitirmek zorunda kalacak

1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Richard Nixon ve Gerald Ford yönetiminde görev yapan Henry Kissinger, Soğuk Savaş döneminde ABD dış politikasının şekillenmesinde kilit rol oynamıştı.

Financial Times'ın sponsorluğunda düzenlenen bir konferansta konuşan Kissinger, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanmaya karar vermesi durumunda, dünyanın nasıl tepki vereceğini düşünmesi gerektiğini belirten, "Bu çizgi aşılırsa, bu olağanüstü derecede önemli bir olay olur." dedi.

Savaşın sona ermesi halinde, Batı'nın Rusya ve Çin'e karşı düşmanca tavır sergilememesi gerektiğini savunan Kissinger, "Ukrayna'daki savaştan sonra Rusya da en azından Avrupa ile ilişkilerini ve NATO'ya yönelik genel tutumunu yeniden değerlendirmeli." dedi.

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Rusya-Ukrayna savaşı ne zaman biter?

ABD'li eski diplomat, Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı bitirmek zorunda kalacağı noktayla ilgili tahminlerde bulundu. Kissinger, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırısını başlattığında, uluslararası durumu ve Rusya'nın potansiyelini yanlış değerlendirdiğini söyledi.

Kissinger, "Savaşın devam etmesi halinde durumun Rusya'nın gelecekte büyük bir güç olarak kalma olasılığını neredeyse ortadan kaldırdığını gördüğünde, Rusya Devlet Başkanı Putin, savaşı bitirmek zorunda kalacak." dedi.

Ayrıca, Rusya'nın sık sık nükleer silah kullanımına ilişkin açıklamalarına cevap vermenin çok önemli olduğunu ifade eden Kissinger, şu ifadeleri kullandı:

"Cevap vermemek, nükleer silahların kullanılması durumunda dünyanın nasıl tepki vereceğini küresel olarak düşünmediğimizi kabul etmek anlamına geliyor. Bir yanıt çok önemli olacaktır. Asla kabullenmemeliyiz, yoksa bu yeni bir şantaj yönteminin kapısını aralar."

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