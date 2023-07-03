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Kızıldeniz'de petrol sızdırma riski: Tankeri kurtarma çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı

Birleşmiş Milletler (BM)'den gelen açıklamaya göre, Yemen açıklarında Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açma tehlikesi bulunan "Safir" petrol tankerini kurtarma çalışmalarında ilk aşamanın tamamlandığı bildirildi.

17:41 . 3/07/2023 Pazartesi
AA
Yemen/ Kızıldeniz

Yemen/ Kızıldeniz

İstanbul'dan yayın yapan Yemen televizyonu Belkıs'ın internet sitesinde yer alan habere göre, BM, Yemen'in Kızıldeniz kıyısında 2015'ten beri demirli bulunan ve "büyük bir çevre felaketine yol açabileceği" uyarıları yapılan "Safir" petrol tankerinin 18 ay sürecek kurtarma çalışmaları hakkında açıklama yaptı.


Krizin çözümü için 144 milyon dolara ihtiyaç olduğu ifade edilen açıklamada, "petrol tankerinde inceleme ve değerlendirmede bulunma" şeklinde olan ilk aşamanın tamamlandığı aktarıldı.

İkinci aşamada "tankerdeki petrolün güvenli şekilde geçici bir gemiye nakledilmesi" sürecinin başlayacağı belirtilen açıklamada, bu sürecin 80 milyon dolar gerektirdiği kaydedildi.


"Safir" petrol tankeri meselesi

BM, Yemen'in Kızıldeniz kıyısında 2015'ten bu yana terk edilen tankerdeki petrolü taşımak için çok büyük bir ham petrol gemisi satın alma konusunda anlaşma sağlamıştı.


Operasyon, 2015'ten bu yana Yemen kıyısı açıklarında terk edilmiş durumdaki "SAFER FSO" isimli tankerdeki 1,1 milyon varil civarında olduğu tahmin edilen petrolü taşımayı hedefliyor.

Yemen'in Ras Isa Limanı yakınlarına demirleyen ve bakımsız halde bırakılan petrol yüklü tankerin çürümeye devam ettiği belirtiliyor.


Petrolün, Kızıldeniz'e dökülme tehlikesi bulunmakla beraber geçen yıllara ve su akımlarına bağlı olarak "tankerden muhtemel bir sızıntının, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan Süveyş Kanalı'na kadar ulaşabileceği" uyarısı yapılıyor.




#BM
#Kızıldeniz
#safir
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