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Dünya

Kızıldeniz'deki saldırılar sürüyor: Japon denizcilik firmaları rotalarını değiştirdi

Japonya'daki denizcilik şirketleri, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik artan saldırıları nedeniyle rotalarını değiştiriyor.

07:59 - 25/12/2023 Pazartesi
AA
Kızıldeniz'deki saldırılar küresel tedarik zincirini tehdit ediyor.
Kızıldeniz'deki saldırılar küresel tedarik zincirini tehdit ediyor.

Yemen'deki Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak küresel ticaretin yüzde 12'sinin gerçekleştiği Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atıyor.


Japonya'da devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, "Nippon Yusen" ile "Mitsui OSK Lines" firmaları Avrupa çıkışlı ve varışlı nakliyat gemilerinin rotasını değiştirdi.


Rota değişikliğinin, "Husilerin, İsrail ile bağlantılı nakliyeleri hedef alabileceği ihtimaliyle" yapıldığı ve gemilerin Güney Afrika'daki Ümit Burnu'na yönlendirildiği aktarıldı.


Ulusal basında, Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) ve Ocean Network Express firmalarının da Husi saldırıları sebebiyle gemi nakliye rotalarını değiştirdiği bildirildi.


Yeni rotaların, teslimat gecikmeleri ve taşıma maliyetlerine yol açacak olması, küresel ekonomide "tedarik zinciri krizine" sebep olabileceği endişelerini artırıyor.




#Japonya
#kızıldeniz
#ticaret
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