Kızıldeniz'deki saldırılar sürüyor: Japon denizcilik firmaları rotalarını değiştirdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), üç kez ertelendikten sonra yapılan dördüncü toplantıda Gazze için 'ateşkessiz ateşkes kararı' aldı. Terör devleti İsrail'in yaptığı katliamlara göz yuman ve sessiz kalan BMGK'nın bu ikiyüzlü kararı dünyada olduğu gibi Arap Birliği tarafında da tepkiyle karşılandı. BMGK'nın söz konusu kararının geç alındığını ve asıl hedef olan Gazze'de ateşkesin sağlanması amacından uzak olduğunu aktaran Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, "Ateşkesi içermediği için İsrail'in saldırganlığını durdurmak için yeterli değil." dedi.