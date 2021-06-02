Dünya Kızılhaç İsrailin Gazze saldırılarının sivil kayıplara neden olması kabul edilemez
ORTADOĞU

Kızılhaç: İsrail'in Gazze saldırılarının sivil kayıplara neden olması kabul edilemez

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda sivillerin hedef olmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Kızılhaç: İsrailin Gazze saldırılarının sivil kayıplara neden olması kabul edilemez
Kızıl Haç Uluslararası Komitesi Genel Direktörü Robert Mardini, Gazze'de

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Genel Direktörü Robert Mardini, Gazze ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in 11 gün süren yoğun bombardımanı altında Gazze halkının büyük trajediler yaşadığını belirten Mardini, saldırıların sivil kayıplara yol açmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Ekip olarak Gazze'de incelemelerde bulunup zarar tespiti yapacaklarını aktaran Mardini, 3 bin aileye ekonomik destek sunacaklarını ifade etti.

Gazzelilere yardım için çalışmalarına ve projelerine devam edeceklerini dile getiren Mardini, Kızılhaç'a bağlı sağlık çalışanlarının da destek amacıyla Gazze'deki Şifa Hastanesine yönlendirildiğini hatırlattı.

Hamas: İsrail ile yaptığımız ateşkes için bir süre belirlenmedi
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Hamas: İsrail ile yaptığımız ateşkes için bir süre belirlenmedi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Gazze'de ateşkes başladı
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Gazze'de ateşkes başladı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fanatik Yahudilerin yangını sevinç gösterileri eşliğinde kutladığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

Siyonist İsrail'in Gazze'yi bombardımana tuttuğu en net görüntü
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Siyonist İsrail'in Gazze'yi bombardımana tuttuğu en net görüntü
İşgalci İsrail yönetimi, Gazze'de Filistinli sivilleri hava saldırısıyla vurmaya devam ediyor. Bu kareler İsrail bombardımanının en net görüntüsü olarak kayıtlara geçti. Görüntülerde sivil halkın bulunduğu bölgeler yerle bir edildi.


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