Dünya KKTC Başbakanı Üstel Türkiye her zaman yanımızda olmuştur
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KKTC Başbakanı Üstel: Türkiye her zaman yanımızda olmuştur

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Ankara ziyaretleri, temel olarak KKTC vatandaşlarının refahı, mutluluğu ve huzuru için yapılır. Türkiye de hepimizin refahı, huzuru ve gelişimi için her zaman yanımızda olmuştur ve olmaya da devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
KKTC Başbakanı Üstel: Türkiye her zaman yanımızda olmuştur
​Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel

İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Üstel, dönüşünde Ercan Havalimanı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yararlı görüşmeler yaptıklarını belirterek, kendilerine yakın ilgi ve KKTC'nin gelişip güçlenmesi için gösterdikleri koşulsuz destek için teşekkür etti.

Türkiye ile KKTC arasında 2022 yılı için imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında atılacak adımlarla ülkedeki yapısal sorunlara çözüm üretme konusunda kararlı olduklarına işaret eden Üstel, hedeflerinin refah seviyesi yüksek, yatırım yapılabilir, sürdürülebilir ekonomik yapısı olan bir ülke oluşturmak olduğunu vurguladı.

Üstel, bunun için tüm ülke olarak seferber ve dayanışma için olunması, birlikte çalışılması, uzlaşıyla sorunların çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Kıbrıs Türkü ile ana vatan Türkiye arasında tarihten gelen derin ve kopmaz bağlar vardır. Ankara ziyaretleri, temel olarak KKTC vatandaşlarının refahı, mutluluğu ve huzuru için yapılır. Türkiye de hepimizin refahı, huzuru ve gelişimi için her zaman yanımızda olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Temaslarımız sırasında KKTC'nin ekonomik olarak güçlendirilmesi, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, çocuklarımıza refah düzeyi yüksek güzel bir ülke yaratmak için yapılacakları konuştuk.

Yıllardır yaşadığımız sorunların nedeni olan yapısal sıkıntıların ortadan kaldırılması için atılacak adımların üzerinden geçtik. Kuzey Kıbrıs olarak artık daha fazla zaman kaybına sabrımız kalmadı. Ülkede reformları yapmak zorundayız. Ankara, hükümetimizin bu yönde atacağı adımlara tam destek verecektir."

"Sağlıkta da önemli yatırımlara imza atacağız"

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında 4 milyar 250 milyon lira ödeneğin tahsis edildiğini aktaran Üstel, bu kaynağın ülkeye geleceğini, ilk etapta savunma giderleri ve turizme yönelik 510 milyon liranın serbest bırakıldığını kaydetti.

Üstel, Lefkoşa kaynaklı ihalelerin açılabilmesi için tüm blokelerin kaldırılacağını belirterek, sadece bu adımların dahi piyasaya çok büyük bir para akışı sağlayacağına dikkati çekti.

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Türkiye'nin, yaşanan enerji sorununu çözmek için 40 milyon dolar değerinde 2 mobil treyler elektrik santralini KKTC'ye gönderme kararı aldığını bildiren Üstel, kablo ile Türkiye'den KKTC'ye elektrik getirilmesi konusunun da detaylı şekilde ele alındığını dile getirdi.

Üstel, sağlıkta da bu dönemde önemli yatırımlara imza atacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı tam donanımlı, çağdaş yeni bir hastane de bu yatırımlar arasındadır. Bu ay içerisinde ihaleye çıkılması kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında gençlik ve spor alanlarında mevcut iş birliğini ilerletmek, proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla bu sabah iş birliği protokolü imzalandı.

Tüm bu atılan adımlar ve önümüzdeki süreçte ülkenin güçlü geleceği için yapılması gerekenleri belirlemek ve süreci hızlandırmak için gelecek hafta iki ülke teknik heyetleri bir araya gelecek."

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