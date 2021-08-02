Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Maraşı bir 46 yıl daha kapalı tutamayız
ORTADOĞU

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Maraş'ı bir 46 yıl daha kapalı tutamayız

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Maraş, KKTC sınırları içerisindedir. BM'ye aktarılması gibi yorumlar vardır, buna asla saygı duymayız ve o kararlar bizi bağlamaz. Bizi bağlayan daha fazla insan haklarıdır, oradaki eski mal-mülk sahipleridir." dedi.

Haber Merkezi AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Maraşı bir 46 yıl daha kapalı tutamayız
Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Ersan Saner ortak açıklama yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kapalı Maraş'ın açılım süreci" gündemiyle toplanan Bakanlar Kuruluna başkanlık etti.

Bakanlar Kurulunun devam ettiği sırada Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Ersan Saner ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımıyla ilgili gelinen son aşamayı değerlendirdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,

Türkiye'ye 'geçmiş olsun' mesajı

Toplantıda yangın konusunun da gündeme geldiğini, Türkiye'de olağanüstü şartlarda devam eden yangın nedeniyle üzüntü duyduklarını belirten Tatar, yangınların bir an önce söndürülmesi temennisinde bulundu.

Tatar, "(Türkiye'de yangınlar sebebiyle) Hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyorum. Evi hasar gören ve mağdur olanlara geçmiş olsun diyorum. KKTC'de de bu konuda bir duyarlılık vardır." ifadesini kullandı.

Hafta sonu KKTC'de orman yangınının çıktığını ve kısa sürede koordineli şekilde söndürüldüğünü söyleyen Tatar, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Tatar, "Bakanlar Kurulunda yangın söndürme konusundaki ekipmanımız, araç gerecimizin şu anda ne halde olduğunu ve herhangi bir yangın durumunda nelerin yapılabileceğini değerlendirdik." dedi.

'KKTC'de salgın iyi yönetiliyor'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), aşılama, hastanelerin doluluk oranıyla Kıbrıs Rum kesimi ve diğer ülkelerle ilişkileri de görüştüklerini dile getiren Tatar, KKTC'de salgının iyi yönetildiğini, son birkaç günde vaka sayılarında düşüş yaşandığı yönünde bilgilendirildiğini vurguladı.

Tatar, şunları söyledi: "Bizdeki aşılanma oranındaki artışla vakaların etkisiz hale geldiği görülmektedir. Aşılanmayla kişiler Kovid-19'a yakalansa bile hafif atlatıyor. Aşılanmayla bulaş riski azalıyor. Dolayısıyla ne kadar daha fazla insanımız aşılanırsa, o kadar sağlıklı bir biçimde bu salgını atlatacağız. Herkesin aşı olması bu memlekete bir borçtur."

Eşit iki devlet politikası

Türk tarafının artık Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm politikasını vurguladığını dile getiren Tatar, Maraş açılımının da bu siyasetin bir boyutu olduğuna işaret etti.

Tatar, "Kıbrıs'ta yıllardan sonra ulaşılan noktadaki yeni siyaset, anlayış hem Cumhurbaşkanı hem hükümet hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir desteğiyle sürdürülmektedir." diye konuştu.

Özellikle 2017'de Crans Montana'daki görüşmelerden sonra Kıbrıs'ta federal temelde bir anlaşmanın olamayacağının altını çizen Tatar, Rum kesiminin kendilerini eşit görmediğini, bu yüzden iki devletli çözümü savunduklarını söyledi.

Kapalı Maraş'a ziyaretçi akını: 200 bine yakın kişi ziyaret etti
DÜNYA
Kapalı Maraş'a ziyaretçi akını: 200 bine yakın kişi ziyaret etti

"Maraş'ta uluslararası hukuka uygun olmak şartıyla bu kararları aldık"

Cumhurbaşkanı Tatar, "Maraş konusunda yeni bir açılım bekleniyor mu? Bu konuda belirli bir takvim var mı?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümü askeri bölgeden sivil bölgeye dönüştürülmüştür, bir bakıma yerleşime açılmış oluyor. Yerleşime açılabilmesi için politikamız; Taşınmaz Mal Komisyonunun bu kararları (başvuruların değerlendirmesi) üretebilmesidir. Bu toplantıda, Taşınmaz Mal Komisyonunun süratle bu kararları verebilmesi için güçlendirilmesi gerekmektedir. O kurumun karar alma aşamasına gelmesi gerekmektedir. Şu anda orada birtakım sıkıntılar olabilir, bunları gözden geçirdik ve bunlarla ilgili birtakım talimatlar verdik.

"Maraş'ı bir 46 yıl daha kapalı tutamayız"

Maraş'ta uluslararası hukuka uygun olmak şartıyla bu kararları aldık. Biz yine doğrusu neyse onu yapıyoruz. Maraş, KKTC sınırları içerisindedir, o noktada BM'ye aktarılması gibi yorumlar vardır, buna asla saygı duymayız ve o kararlar bizi bağlamaz. Bizi bağlayan daha fazla insan haklarıdır, oradaki eski mal-mülk sahipleridir. Onlara da bu iadelerin gerçekleştirilmesi için Taşınmaz Mal Komisyonunun bu karaları üretmesi gerekir."

Tatar, daha önce Maraş'ın Rum tarafına iade edilmesi yönündeki fırsatları Rum tarafının elinin tersiyle ittiğini hatırlatarak, bu zihniyete karşı Maraş'ı bir 46 yıl daha kapalı tutamayacaklarını ve buradaki yeni siyasetle ezber bozduklarını söyledi.

"İş birliği ve istişare içindeyiz"

Başbakan Saner de toplantının Kapalı Maraş açılım süreci gündemiyle toplandığını belirterek, Maraş'ın yüzde 3,5'lik kısmının Bakanlar Kurulu kararıyla askeri bölge kapsamından çıkarıldığını ve bu bölgede atılacak adımları ele aldıklarını söyledi.

Saner, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs ve Maraş konusuyla ilgili ortaya koyduğu fikirlerin paralellik göstermesinden de mutluluk duyduğunu, bu konularda ciddi iş birliği ve istişare içinde olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası Türkiye'yi hedef aldılar
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası Türkiye'yi hedef aldılar
Abone Ol Google News
Amazon Ormanları alarm veriyor

Amazon Ormanları alarm veriyor

Artık dünyanın akciğeri değil: 926 kilometrekarelik alan yandı.
Kanada alev alev

Kanada alev alev

​2 milyon 700 bin hektarlık alan zarar gördü.
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken insanlar yanıyor uçak gönderin videosu çekti

Gündoğmuş'un tahliye edilmesine karar verildi.

Kaliforniya'da alevler söndürülemiyor, acil durum ilan edildi

Sibirya'nın doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Milyonlarca hektar küle döndü.

İlk defa 200 milyar doları geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.