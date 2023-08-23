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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Çanakkale'deki orman yangını dolayısıyla 'geçmiş olsun' mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

15:51 . 23/08/2023 Çarşamba
AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar.

Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Çanakkale dışında Bilecik Osmaneli ve Bursa Yenişehir bölgelerindeki yangınların da kontrol altına alınmasının sevindirici olduğunu kaydederek, "Yangında can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir" ifadesini kullandı.



Tatar, yangından etkilenen bölgelerde yaşamını sürdüren vatandaşlar özelinde tüm Türkiye Cumhuriyeti’ne, şahsı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.


Çanakkale'deki orman yangını 2'nci gününde: Alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale'deki orman yangını 2'nci gününde: Alevlerle mücadele sürüyor

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayarak şiddetini artıran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlere 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi müdahale ediyor. Orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği çift taraflı olarak askıya alındı. Toplamda 337 hane ve bin 251 vatandaşın yaşadığı 9 köy tahliye edildi. Yaklaşık 83 vatandaş tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Kronik rahatsızlığı olan 8 vatandaş müşahede altına alındı. Ulupınar köyünde 5 ev, Yağcılar köyünde 4 evde hasar meydana geldi. 85 küçükbaş 3 büyükbaş olmak üzere toplam 88 hayvan telef oldu. 10 ahırın hasar aldığı belirtildi. İşte Çanakkale'deki orman yangınına dair anbean yaşanan tüm gelişmeler...


#Orman Yangını
#Ersin Tatar
#KKTC
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