Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan Cumhurbaşkanı Erdoğana başsağlığı mesajı
AVRUPA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Haber Merkezi AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan Cumhurbaşkanı Erdoğana başsağlığı mesajı
Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği başsağlığı mesajında, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde yapılan terörist saldırısını kınayarak, "Ana vatan Türkiye'mizin hain terör saldırılarından bir an önce kurtulmasını temenni ederim. Sizlerin acısı bizim de acımızdır." ifadesini kullandı.

Tatar, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu üç askerin şehit olduğunu ve iki askerin de yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrendiğini belirterek, bu hain saldırıyı kınadı.

  • Türkiye'de yaşanan yangın ve sel felaketlerinden dolayı duyduğu üzüntüyü de belirten Tatar, "Sizlerin acısı bizim de acımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, terör saldırılarında ve yaşanan doğal afetlerde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralıların da en erken zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.

MSB: Pençe Yıldırım Harekatında 3 askerimiz şehit oldu
GÜNDEM
MSB: Pençe Yıldırım Harekatında 3 askerimiz şehit oldu
Abone Ol Google News
Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.
Türkiyenin koronavirüs yoğunluk haritasında son durum belli oldu

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

17 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Beklenen özür açıklaması geldi

Beklenen özür açıklaması geldi

Evinden sarı kırmızılı taraftarlara seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.