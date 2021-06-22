Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan Türkiyeye yerli aşı TURKOVAC tebriği
AVRUPA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye yerli aşı TURKOVAC tebriği

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'yı, Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve üçüncü faz aşamasına geçilen "TURKOVAC" isimli yerli aşı vesilesiyle tebrik etti.

Haber Merkezi AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan Türkiyeye yerli aşı TURKOVAC tebriği
Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca'yı arayarak Erciyes Üniversitesi tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Faz-3 aşamasına geçilen yerli aşı TURKOVAC için tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Tatar bu başarıda emeği geçenleri de kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin koronavirüs aşısına isim teklifi: TURKOVAC
OYNAT 00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin koronavirüs aşısına isim teklifi: TURKOVAC
Yerli aşıda faz 3 çalışması başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk doz uygulamasına canlı bağlantıyla katıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli aşı için isim önerisinde bulunmasını rica etti. Bunun üzerine Erdoğan'ın, aşı için isim tercihi TURKOVAC oldu.

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC için 846 bin 451 kişi gönüllü oldu
KORONAVİRÜS
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC için 846 bin 451 kişi gönüllü oldu
Abone Ol Google News
Turanın ticaret yolları

Turanın ticaret yolları

Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yıllık gelir milyarları bulabilir.
Sergen Yalçın dönemi devam ediyor

Sergen Yalçın
dönemi devam ediyor

​Beşiktaş, teknik direktörüyle yeniden anlaşma sağladı.
Heykel yapmaktan altyapıyı unuttular

​En çok heykel olan şehirde sokaklar sele döndü.

İlk yerli aşı için gönüllü sayısında rekor.

​Yılmaz Özdil'in iddiaları ile çılgına dönmüştü.

Şef Ömür Akkor'dan Türkiye'nin Gastronomi Atlası.
Salih Uçan <br>imzayı atacak

Salih Uçan
imzayı atacak

Beşiktaşlı yönetici merak edilen transferi açıkladı.

İşte vakaların en çok arttığı ve azaldığı iller.

​Türkiye'nin 22 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan aşının adını açıkladı.
Balıkseverler dikkat

Balıkseverler dikkat

​Kilosu 75 lira olan bu balığın dışı zehirli içi lezzetli.

​İlk günden rezervasyonlarda patlama yaşandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.