KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye yerli aşı TURKOVAC tebriği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca'yı arayarak Erciyes Üniversitesi tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Faz-3 aşamasına geçilen yerli aşı TURKOVAC için tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Tatar bu başarıda emeği geçenleri de kutladı.
Türkiye Cumhuriyeti’nde Kovid-19’la mücadele kapsamında geliştirilen yerli ilk aşı TURKOVAC’ın halkımıza ve insanlığa hayırlı olmasını diler, bu başarıda emeği geçenleri yürekten kutlarım #RecepTayyipErdogan #fahrettinkoca
Türkiye Cumhuriyeti’nde Kovid-19’la mücadele kapsamında geliştirilen yerli ilk aşı TURKOVAC’ın halkımıza ve insanlığa hayırlı olmasını diler, bu başarıda emeği geçenleri yürekten kutlarım #RecepTayyipErdogan #fahrettinkoca— Ersin Tatar (@ersinrtatar) June 22, 2021