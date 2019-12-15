KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Geçitkale Havaalanı'na İHA intikali söz konusu değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanı Özersay, basında İHA ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) KKTC'ye ulaştığı yönündeki haberlere ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonuna açıklama yaptı. Özersay, bu aşamada Geçitkale Havaalanı'nda sadece yer kontrol ünitelerinin kurulmaya başlandığını, henüz İHA intikali olmadığını söyledi.

Haber Merkezi 15 Aralık 2019, 15:47 Son Güncelleme: 15 Aralık 2019, 15:52 AA