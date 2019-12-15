Dünya KKTC Dışişleri Bakanı Özersay Geçitkale Havaalanına İHA intikali söz konusu değil
AVRUPA

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Geçitkale Havaalanı'na İHA intikali söz konusu değil

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanı Özersay, basında İHA ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) KKTC'ye ulaştığı yönündeki haberlere ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonuna açıklama yaptı. Özersay, bu aşamada Geçitkale Havaalanı'nda sadece yer kontrol ünitelerinin kurulmaya başlandığını, henüz İHA intikali olmadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Savaş uçakları.
Savaş uçakları.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Geçitkale Havaalanı'na henüz insansız hava aracı (İHA) intikali olmadığını bildirdi.

KKTC'den kritik Doğu Akdeniz kararı: Geçitkale Havaalanı İHA ve SİHA merkezi olacak
DÜNYA
KKTC'den kritik Doğu Akdeniz kararı: Geçitkale Havaalanı İHA ve SİHA merkezi olacak
  • Dalaman'dan kalkacak ve bölgede görev yapacak İHA'ların bazılarının, kurulumuna başlanan yer kontrol ünitesi devreye girdiğinde Geçitkale Havaalanı'na geleceğini vurgulayan Özersay, "Bu aşamada Geçitkale Havaalanı'na İHA intikali söz konusu değil" dedi.

İHA’lara yeni yuva
GÜNDEM
İHA’lara yeni yuva

Bakan Özersay, şu anda ihtiyacın İHA'lar ile sınırlı olduğunu, SİHA'lara ihtiyaç duyulmadığını kaydetti.

Ne olmuştu?

KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

ABD'nin silah kararına KKTC'den tepki: Büyük kaygı duyuyoruz!
EKONOMİ
ABD'nin silah kararına KKTC'den tepki: Büyük kaygı duyuyoruz!
Hazırlıkların son sürat ilerlediği Geçitkale Havaalanı'na İHA'ların yarın ulaşması bekleniyor.
Her an kırılabilir!

Her an kırılabilir!

'İstanbul'dan yüksek' deyip korkutan açıklamayı yaptı.
Haklarında karar verildi

Haklarında karar verildi

Basın Konseyi Yüksek Kurulundan Turan ve Atilla'ya kınama.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
SİHA'lar Geçitkale'de

SİHA'lar Geçitkale'de

Doğu Akdeniz'de sondaj ve savaş gemilerine eşlik edecekler.
Hava kirliliği<br>had safhada

Hava kirliliği
had safhada

İran'da binlerce kişi hastanelere başvurdu.
229 yıllık tarih<br>yok oluyor

229 yıllık tarih
yok oluyor

İstanbul'daki tarihi kemer hırsızların gözde yeri oldu.
'Yanlışlıkla vurdum'<br>diyerek kaçtı

'Yanlışlıkla vurdum'
diyerek kaçtı

​Kütahya'da borç kavgasında bir kişi yaralandı.
Buz ve don uyarısı

Buz ve don uyarısı

​Doğu illerinde soğuk hava etkili oluyor.
Bakan Pekcan müjdeyi verdi

Bakan Pekcan müjdeyi verdi

1 Ocak'tan itibaren ihracatçıya 'tek tıkla' destek verilecek.
Kesinlikle izin vermeyeceğiz

Kesinlikle izin vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar 19. Doha Forumu'nda konuştu.
Talep gelirse değerlendiririz

Talep gelirse değerlendiririz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Anne,<br>bebeğinin kokusuyla avunuyor

Anne,
bebeğinin kokusuyla avunuyor

​Esed bombardımanında gözlerini kaybetti.
Kamikaze<br>İHA'lar yolda

Kamikaze
İHA'lar yolda

365 İHA belirlenen kurumlara teslim edilecek.
20 saniyede<br>alıp kaçıyorlar

20 saniyede
alıp kaçıyorlar

Otomobil sahiplerinin korkulu rüyası: Far hırsızları
Türk sporunda <br>yeni sayfa

Türk sporunda
yeni sayfa

​Yeni yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaçak ciğere dikkat!

Kaçak ciğere dikkat!

Mersin'de 23 ton kaçak ciğer ele geçirilmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.