KKTC: Türkler ile Rumlar arasında barışçıl ilişkiler mümkün

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Hem Kıbrıslı Türkler ile Rumlar, hem de Türkiye ile Yunanistan arasında ve bölge ulusları arasında da yeni, barışçıl ve karşılıklı yarara dayalı ilişkiler tesis etmek mümkündür" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmeye, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile heyetler katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ziyaretin basına açık ilk kısmında, Doğu Akdeniz'deki enerji konusunun, barışa ve huzura hizmet eden bir araç olduğunu söyledi.

Enerji yatakları konusunun, bölgede ve özellikle Orta Doğu'da toplumları ayırdığı ve savaşlara neden olduğunun altını çizen Akıncı, şöyle devam etti:

"Ancak bu kötü tarih bölge halklarının kaderi değildir, bunu değiştirebiliriz. Coğrafyayı değiştiremeyiz ama bu kötü gidişi değişebiliriz. Yeni ilişkiler tanımlayabiliriz. Hem Kıbrıslı Türkler ile Rumlar, hem de Türkiye ile Yunanistan arasında ve bölge ulusları arasında da yeni, barışçıl ve karşılıklı yarara dayalı ilişkiler tesis etmek mümkündür. Bunun yolu diyalog ve ortak komiteler kurulmasından geçer. İş birliği ve yararın tüm taraflara getireceği faydaların idrakinden geçmektedir"

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC'nin doğal kaynaklar konusunda önerdiği ortak komite teklifini Rum tarafının aceleyle kategorik olarak reddettiğini belirterek 9 Ağustos'ta yapılacak liderler görüşmesi sonrasında olaya bir daha bakma ihtiyacı duymaları temennisinde bulundu.

"Biz Türkiye ile birlikte bu akılcı yolu yürümeye devam edeceğiz"

Yabancı diplomatlarla bu öneriyi sunduktan sonra yapılan temaslarda bunun çok yerinde bir öneri olduğu yönünde geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Akıncı, Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerin de bu tespitte bulunduğunu dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye ile birlikte bu akılcı yolu yürümeye devam edeceğiz. Herkes de şunu bilecek; eğer ortaklaşma fikrine Rum tarafı inatla yaklaşmayacaksa ve kendi yolunu yürüyecekse bizlere de kendi yolumuzu yürümekten başka alternatif bırakmadıklarının da bilincinde olacaklardır. Akıl yolunda buluşmak herkese daha yararlı bir ortamı yaratmaya adaydır. Ben 9 Ağustos'ta bir araya geldiğimizde, bu ortak akıl ve ortak komitede buluşmayı önereceğim. Bu bölgede dostluğun ve barışın tüm toplumlara getireceği faydadan bahsedeceğim. Umarım yeterli karşılık bulsun bu söylemlerimiz. Barıştan, dostluktan ve özellikle Türkiye gibi büyük bir devletin dostluğundan Kıbrıslı Rumların da Yunanistan'ın da kazanacağı çok şey olduğuna inanıyorum."

"Müzakerelerde ihtiyaç halinde sürece katkı sağlamaya da hazırız"

Bakan Dönmez de Türkiye ile KKTC arasında enerji boyutunda öteden beri temasların sürdüğünü, arz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla ekonomi alanındaki iş birliğinin artarak devam ettiğini söyledi.

KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy'la bugün yapacakları görüşmede, bu konuları esaslı şekilde ele alacaklarını söyleyen Dönmez, asıl gündem maddelerinin ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), KKTC'den almış olduğu petrol ve doğalgaz arama ruhsatı konularının olduğunu dile getirdi.

Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Öteden beri biz KKTC'de yaşayan soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin sonuna kadar yanında olduğumuzu defaatle ifade ettik. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kendisini Ada'nın tek sahibi ve yöneticisi olarak görmesini ve tek taraflı adımlarını kabul etmediğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu kapsamda zatıalinizin (Akıncı) geçtiğimiz ay yapmış olduğunuz teklif son derece yerindeydi. Doğal kaynakların kurulacak bir ortak komite yoluyla değerlendirilmesini destekliyoruz. İnşallah karşı taraf da teklifinize olumlu yaklaşacaktır. Biz doğal kaynakların, çatışmanın değil, tam tersine barışın ve Ada'nın refahına katkı sağlayacak önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu müzakerelerde ihtiyaç halinde sürece katkı sağlamaya da hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

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