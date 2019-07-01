Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya KKTCde korkutan patlama Belirlenemeyen bir cisim patladı
ORTADOĞU

KKTC'de korkutan patlama

KKTC'de korkutan patlama: Belirlenemeyen bir cisim patladı

KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görüldü. Olay yerinde inceleme yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Büyük bir parça üzerinde yapılan inceleme büyük ihtimal füze olabileceğini gösteriyor" dedi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da "İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir" ifadesini kullandı

Haber Merkezi IHA DHA AA
KKTC’de sabahın ilk saatlerinde korku ve panik yaşandı
KKTC’de sabahın ilk saatlerinde korku ve panik yaşandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre gece saatlerinde KKTC'nin Taşkent bölgesinde patlama meydana geldi. Başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görüldü.

Çevrede endişe yaratan patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçler sevk edildi.

İHA
KKTC'de düşen cisim
  • KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Olay yerinde asker, polis ve itfaiye inceleme yapıyor" bilgisini verdi.

ÖZERSAY: İLK BULGULAR FÜZEYİ İŞARET EDİYOR

  • Olay yerine giden Özersay, buradaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir." ifadesini kullandı.

İHA
KKTC'de düşen cisim

Herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığını belirten Özersay, itfaiyenin yangını kontrol altına aldığını bildirdi.

Görgü tanıkları düşen bir cisim gördüklerini, ardından birkaç patlama sesi duyduklarını ve alevlerin yükseldiğini anlattı.

KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olay yerinde incelemeler yaptı. Yetkililerden bilgi alan Akıncı patlama ile ilgili, "Büyük bir parça üzerinde yapılan inceleme büyük ihtimal füze olabileceğini gösteriyor. Göz şahitleri havada patladığını söylediler. Tek tesellimiz meskun mahale düşmemesi. Son derece önemli bir hadise. Komutanlarla konuştuk, ülke dışından gelen bir cisim bilgisi var. Gün ışıyınca daha iyi anlayacağız. Bu hadise barış ve huzurun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

DHA
KKTC'de düşen cisim patladı.
Pazarlıkta çetin olmayı severim

Pazarlıkta çetin olmayı severim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haftere son uyarı

Hafter'e son uyarı

​Oktay, Libya'da Türklerin alıkonulmasına ilişkin açıklama yaptı.
Belirlenemeyen bir cisim patladı

Belirlenemeyen
bir cisim patladı

​KKTC'de sabah saatlerinde korkutan patlama.
10 gün<br>içinde gelecek

10 gün
içinde gelecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş S-400 açıklaması.
Esrarengiz<br> uçak kazası

Esrarengiz
uçak kazası

Kalkışta yönünü kaybederek hangara çarpan uçaktakilerin kimlikleri açıklanmadı.
Yatırımcılara seslendi

Yatırımcılara seslendi

Erdoğan, Japon iş adamları ile buluştu.
Çakarlar sönecek

Çakarlar sönecek

​Devlet yöneticileri için yol kesilmesine son.
İmar barışında<br>süre uzatıldı

İmar barışında
süre uzatıldı

31 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.
Hobiydi meslek oldu

Hobiydi meslek oldu

​Drone pilotluğunun yıldızı her geçen gün parlıyor.
AiHM'de<br>yeni dönem

AiHM'de
yeni dönem

​AİHM'de Türkiye'yi temsil edecek olan Yüksel, yarın görevine başlayacak.
Elektrikli Atak

Elektrikli Atak

​​Karsan 1 yıl içinde ikinci elektrikli modelini tanıttı.
Yavuz'un<br> ilerleyişi sürüyor

Yavuz'un
ilerleyişi sürüyor

​Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine başlayacak.
Rekora doymuyor

Rekora doymuyor

​Antalya Valisi paylaştı: Allah huzurumuzu bereketimizi daim etsin.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

​Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Sistemde<br>revize mümkün

Sistemde
revize mümkün

AK Partili ​Bülent Turan'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması.
Trump'ı eleştirdi<br>kovuldu

Trump'ı eleştirdi
kovuldu

​Meksika sınırında ölen baba-kızı hatırlatmak istedi.
Özür diliyorum<br>pişmanım

Özür diliyorum
pişmanım

Sütle beslenen yavru köpeği faraşla dereye atmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.