KKTC'de Özgürgün güven tazeledi

KKTC, dün erken genel seçim için sandık başına gitti. 8 partiden 379 ve 9 bağımsız adayla birlikte toplam 388 aday, 50 milletvekilinden oluşan parlamento girmek için yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki milliyetçi Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 35’in üzerinde oy alarak birinci oldu. 190 bin seçmenin bulunduğu ülkede, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, yeni kurulan Halkın Partisi (HP) ise üçüncü sırada yer aldı. Son sandıklar durumu değiştirmezse, ülkede koalisyon hükümeti kurulacak. Sonuçların ardından UBP taraftarları sokaklara dökülerek kutlamalar yaptı. İkinci parti olan CTP ise olası ortaklığın gündeme gelmesi durumunda koalisyonda yer almayacağını duyurdu.

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RUM KESİMİ 28 OCAK'TA SANDIĞA GİDİYOR

Ada’nın diğer bölümünde de seçim heyecanı var. Güney Kıbrıs Rum kesiminde 28 Ocak’ta “başkanlık” seçiminin ilk turu için sandık kurulacak.

Seçimlerde, son 5 yıldır müzakereleri yürüten muhafazakarların ve liberallerin oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisi’nin (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis ile çözüm yanlısı komünist AKEL partisinin desteklediği Stavros Malas ve Demokrat Parti’nin (DİKO) adayı Nikolas Papadopulos öne çıkan isimler. Ada’nın iki kesiminde de gerçekleşecek seçimler, adanın geleceği için büyük önem taşıyor. Çözüm görüşmelerini her ne kadar Türk kesimi adına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yürütse de, hükümet desteği de görüşmelerin selameti açısından önemli görülüyor. Rum kesimde ise uzlaşmaya yaklaşmayan bir ismin başa geçmesi de çözüm arayışlarının önüne geçebilecek. Çözüm taraftarı isimlerin, sandıktan galip çıkması durumunda ise bu yıl nisan ya da mayıs ayında yeni görüşmelerin yapılması gündeme gelecek.