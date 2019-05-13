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KKTC'deki hükümet krizi: Cumhurbaşkanı parti liderleriyle görüşecek

KKTC'deki hükümet krizi: Cumhurbaşkanı parti liderleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yeni hükümetin kurulması için mecliste temsil edilen partilerin liderleriyle görüşecek. Başbakan ve CTP Genel Başkanı Erhürman, gelişmeler üzerine yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlaması amacıyla hükümetin istifasını 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sunmuştu.

Haber Merkezi AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinin istifasının ardından, yeni hükümeti kurmak üzere yapacağı görevlendirme için mecliste temsil edilen partilerin liderleriyle görüşmeler yapacak.

  • Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın ilk görüşmeyi Cumhuriyet Meclisinde en fazla koltuğa sahip Ulusal Birlik Partisinin (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar ile yapacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı, Tatar'ın ardından CTP Genel Bakanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmelerini salı günü Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile yapacağı görüşmelerle tamamlayacak.

Hükümet krizi

KKTC'de CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman liderliğindeki dörtlü koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı görevini yürüten DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, 8 Mayıs'ta bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Denktaş'ın istifasının ardından HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Halkın Partisinin (HP) hükümetten çekilme kararı aldığını bildirmişti.

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Erhürman, gelişmeler üzerine yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlaması amacıyla hükümetin istifasını 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunmuştu.

4'lü koalisyon 16 Şubat'ta göreve başlamıştı

KKTC'de 7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman’ın başbakanlığında 2 Şubat 2018’de kurulan CTP-HP-TDP ve DP'den oluşan koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda 16 Şubat’ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı.

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KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

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