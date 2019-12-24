KKTC’den Geçitkale açıklaması: Türkiye bedenimizdeki candır Türk ordusu damarımızdaki kandır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Geçitkale Havaalanı'nın İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı Hava Araçları'nın (SİHA) üssü olmasını değelendirdi.

"İyi ki Anavatan Türkiye var"

Töre, Kıbrıslı Rumların son dönemde silahlanmasına dikkat çekti. ABD'nin Rumlara silah ambargosunu kaldırdığına işaret eden Töre, "Doğu Akdeniz'de Türkiye olmasın deniyor, ama Fransa, İtalya, ABD, İsrail bölgede Rumlara destek oluyorlar. Türkiye böyle bir dönemde Doğu Akdeniz'de daha etkin hale gelmelidir. İyi ki Anavatan Türkiye var. İyi ki Türk ordusu var. Türkiye bedenimizdeki candır, Türk ordusu damarımızdaki kandır" dedi.

"Türkiye'siz ve TSK'sız bir Doğu Akdeniz düşünülemez"



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Doğu Akdeniz'de attığı adımlarla dengeleri sağladığını ifade eden Töre, "Geçitkale bir caydırıcı güçtür. Türkiye'nin bölgede hava ve deniz üssü de olmalıdır. Kıbrıs'ta kimse savaş istemiyor. Geçitkale de savaş yanlısı bir tutum değil, Rumlara karşı caydırıcı bir güçtür. Ki çok da caydırıcı olmuştur. Türkiye'siz ve TSK'sız bir Doğu Akdeniz düşünülemez. Bu böyle bilinmelidir" diye konuştu.

Geçitkale'ye desteğe gittiler

Geçitkale'yi ziyatere giden heyet

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre ile birlikte 5 milletvekili İHA ve SİHA üssü olan Geçitkale Havaalanı'nı ziyaret etti.

Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Töre, "Geçitkale'de görev yapan askerlere ve çalışanlara destek olmaya geldiklerini" söyledi. Rumların silahlanmaya devam ettiği bir dönemde Geçitkale'nin gündeme geldiğine işaret eden Töre, atılan adımın bir savaş adımı olmadığını söyledi