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KKTC'den GKRYnin 'silahlanma' ile ilgili açıklamalarına tepki: Karşılıksız bırakmayacağız

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, GKRY'nin silahlanma programlarının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Rum tarafının bölgede gerilimi artırdığına işaret eden Ertuğruloğlu, "Bunu karşılıksız bırakmayacağız" dedi.

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Haber Merkezi AA
KKTCden GKRYnin silahlanma ile ilgili açıklamalarına tepki: Karşılıksız bırakmayacağız
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Rum Meclisindeki bütçe görüşmelerinde, Petridis'in silahlanmaya ciddi anlamda kaynak ayırdıklarını ve silahlanma programlarının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı yönündeki açıklamalarına işaret etti.

  • Ertuğruloğlu, "Her zaman diplomasi ve diyalog yolunu tercih etmemize karşın, Kıbrıs Rum tarafının, Ada ve bölgedeki gerilimi artıran silahlanma faaliyetlerini karşılıksız bırakmayacağımızı ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

"TÜRK HALKI İÇİN AÇIK BİR TEHDİT"

Rum Savunma Bakanlığı bütçesinden sadece silahlanma için 200 milyon avro ayrıldığını belirten Ertuğruloğlu, Rum tarafının insansız hava araçları ve saldırı helikopterleri almaya karar vermesinin, ABD'nin Rum tarafına 30 yıllık silah satış ambargosunu kaldırmasının ve Rumların 40'ın üzerinde askeri tatbikata katılmasının Kıbrıs Türk halkı için açık bir tehlike olduğuna dikkati çekti.

Ertuğruloğlu, Rum kesiminin silahlanmaya tüm hızıyla devam etmesinin, ABD ve Fransa gibi ülkelerin Rum tarafına "öldürücü silah satışı" yapılmasına karar vermelerinin bir silahlanma yarışına yol açtığını ifade ederek, şunları kaydetti:

  • "Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkını tehdit eden silahlanmasına karşılık bölgesel bir güç olan ana vatan Türkiye ile birlikte gerekli adımları atma kararlılığımızı sürdürmekteyiz."

GKRY Savunma Bakanı'nın açıklamaları

Dün, GKRY Temsilciler Meclisinde yapılan maliye ve savunma komisyonlarında, parlamenterlere silahlanma programları hakkında bilgi veren GKRY Savunma Bakanı Petridis, Rum kesiminin silahlanma programının son 20 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu söylemişti.

Petridis, Rum ordusunun harekat kabiliyetini güçlendirmek anlamında Savunma Bakanlığının 2023'te sadece silahlanmaya 200 milyon avro ayırmayı öngördüklerini belirterek, bu bütçe ile insansız hava araçları, modern hava savunma sistemi ve ellerinde bulunan Rus yapımı "Mi-35" helikopterlerin yerine Airbus'tan 6 saldırı helikopteri almayı planladıklarını ifade etmişti.

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