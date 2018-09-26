Koalisyon güçleri Yemen'deki saldırıları yalanladı

Yemen’de yüzbinler dehşet içinde

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in Hudeyde kentinde devam eden şiddetli çatışmaların içinde kalan yüz binlerce sivilin 'dehşet içinde' olduğunu açıkladı. Hastane koridorlarından yansıyan görüntüler, minicik bedenleriyle açlıkla mücadele etmeye çalışan çocuklar ve gözlerinin önünde yavrularının eriyişini izleyen anneler… Savaş, Yemen'i bitirdi.