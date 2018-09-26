Dünya Koalisyon güçleri Yemendeki saldırıları yalanladı
ASYA

Koalisyon güçleri Yemen'deki saldırıları yalanladı

Koalisyon güçleri, Yemen'de sivilleri hedef almakla itham edildikleri 8 olayda suçsuz olduğunu savundu. Yemen'deki Olayları Değerlendirme Ortak Ekibi Sözcüsü Mansur el-Mansur, 8 yerde sivilleri hedef aldıklarına ilişkin iddiaların doğru olmadığını savunarak, 2016-2018 yıllarında yaşanan bu saldırıların, ülkenin çeşitli bölgelerinde Husilere düzenlendiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de sivilleri hedef almakla itham edildikleri 8 olayda suçsuz olduklarını öne sürdü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerine bağlı Yemen'deki Olayları Değerlendirme Ortak Ekibi Sözcüsü Mansur el-Mansur, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, koalisyon güçlerinin Yemen'de yaptıkları söylenen hatalı saldırılarına ilişkin değerlendirme sonuçlarını açıkladı.

Yemen’de yüzbinler dehşet içinde
OYNAT 01:00
Yemen’de yüzbinler dehşet içinde
Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in Hudeyde kentinde devam eden şiddetli çatışmaların içinde kalan yüz binlerce sivilin 'dehşet içinde' olduğunu açıkladı. Hastane koridorlarından yansıyan görüntüler, minicik bedenleriyle açlıkla mücadele etmeye çalışan çocuklar ve gözlerinin önünde yavrularının eriyişini izleyen anneler… Savaş, Yemen'i bitirdi.
YORUM YAP

Mansur, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı taraflar, bazı uluslararası örgütler ve medya kuruluşlarınca gündeme getirilen, koalisyon güçlerinin Yemen'de 8 yerde sivilleri hedef aldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını savunarak, 2016-2018 yıllarında yaşanan bu saldırıların, ülkenin çeşitli bölgelerinde Husilere düzenlendiğini belirtti.

BM öncülüğünde Yemen'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurulan 3 kişilik heyetin raporu geçen ay açıklanmıştı.

Raporda, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) tecavüz, işkence, ortadan kaybolma ve yaşam hakkından mahrum etme gibi savaş suçları işlemiş olabileceğine dair makul gerekçeler olduğu vurgulanmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının doğrudan sivil kayıplara yol açtığı kaydedilen raporda, "Hava saldırılarında yerleşim alanları, pazar yerleri, cenazeler, düğünler, gözaltı merkezleri, sivillere ait tekneler ve hatta sağlık kuruluşları vuruldu." ifadesine yer verilmişti.

Yemen'de insanlar kıtlıktan ot yemeye başladı
DÜNYA
Yemen'de insanlar kıtlıktan ot yemeye başladı

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından yangın çıktı, müdahale ediliyor.
Suriye'deniki paket daha

Suriye'deniki paket daha

​Afrin'de 2 askerimizi şehit eden 2 terörist Suriye'de yakalandı.
BM'nin nabzı durdu

BM'nin nabzı durdu

Erdoğan 'Birleşmiş Milletler' çağrısı yaptı.
Haddini aştı

Haddini aştı

Trump, Venezuela ordusunu darbeye çağırdı.
Zehir satanlaragöz açtırmayacak

Zehir satanlaragöz açtırmayacak

​İçişleri Bakanlığı hayata geçecek projeyi tanıttı.
Fırsatçılar iş başında

Fırsatçılar iş başında

Fiyatı son iki ay içerisinde 35 lira artış gösterdi.
Günlük 75 lira

Günlük 75 lira

Milyonlarca genci yakından ilgilendiren açıklama.
Her şeyi itiraf etti

Her şeyi itiraf etti

​Adnan Oktar'ın 30 yıllık kara kutusu çözüldü.

'Bu yanlıştan dönün'

'Bu yanlıştan dönün'

Bakan özel sektöre sitem edip çağrıda bulundu.
Affın matematiğihukukçuları böldü

Affın matematiğihukukçuları böldü

​MHP'nin af yasa teklifi yeni bir tartışma başlattı.
Yüzsüzlük!

Yüzsüzlük!

​Kaçak elektrik denetimi yapan ekibe linç girişimi.
Babasına benzetti

Babasına benzetti

Malcolm X'in kızından Erdoğan vurgusu.
Erdoğan için hazırlanıyorlar

Erdoğan için hazırlanıyorlar

​Almanya Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem veriyor.
Gezi parasını saklamış

Gezi parasını saklamış

​ABD, FETÖ firarisi Kemal Öksüz hakkında iddianame hazırladı.
Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Çarpışmanın ardından bazı yolcular yaralandı.
12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

Raftaki 53 liralık fiyat farkı üreticiyi isyan ettirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.