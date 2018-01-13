Koalisyonun hedefi Türkiye

Başbakan Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Parti'si (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında devam eden görüşmelerde taraflar resmi koalisyon müzakereleri için 28 sayfalık çerçeve metin üzerinde uzlaştı. Çerçeve metnin en dikkat çeken noktalarının başında ise Türkiye’nin AB üyelik sürecinin hedef alınması. Metinde, ‘Türkiye’ başlığında yer alan maddeye göre, AB müzakere sürecinde Türkiye’yle yeni fasıl açılmaması, açılan fasılların kapanmaması, vize serbestisi tanınmaması ve gümrük birliğinde genişlemeye gidilmemesi konusunda, tarafların irade koydukları beyan ediliyor