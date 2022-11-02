Kokarca böceği Gürcistan'ın sınır köylerinde yeniden artış gösterdi

Ülkemizde daha önce çok az rastlanan ancak son yıllarda yeniden artış gösteren kokarca böceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'da büyük sorunlara yol açan, tarım arazilerini ise perişan eden böcekle ilgili ürküten bir haber geldi.

GÜRCİSTAN'DAN SINIRA DAYANDI

Gürcistan'ın Düzenli, Efeler, Kayalar, Uğur ve Maral köylerinde görülme sıklığı çok artan ve evleri basan kokarca böcekleri hem insanların hayatlarını zorlaştırıyor hem de tarladaki ekinlere zarar veriyor. Tarım yetkilileri de böceğe karşı harekete geçti.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KARADENİZ BÖLGESİNDE

Kokarca böceğinin Gürcistan sınırına dayanmasının ardından Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'da da endişeli bir bekleyiş başladı. Daha önce böcekten çok çeken vatandaşlarımız, benzer bir istiladan korkuyor.

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KORNEA İLTİHABI VAKASI VAR

Böceğin şu ana kadar insana zarar vermediği görüldü ancak bazı bölgelerde kornea iltihaplanmasına yol açtığına dair vakalar bildirildi.

FOTOĞRAF 6 Doğal güzelliği ile bilinen aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin'in Camili (Macahel) köyünün son günlerde kokarca böceğiyle başı dertte. Sayıları oldukça fazla olan, ormandan tarlaya, evden ahıra neredeyse her yerden çıkan kokarca böceği saldığı kötü kokunun yanı sıra, tarım alanlarına da zarar veriyor. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, bölgede yaptığı ziyaret sırasında köylüler kokarca böceğinin verdiği zararları kendine iletti. Özellikle Gürcistan'a sınır komşu olan Güreşen, Muratlı ve Camili köylerinde oldukça fala bulunan kokarca böceği, yazın meyve ve sebzeleri ve fındığa zarar verirken, havaların soğuması ile evleri istila etmeye başladı. Düzenli köyünde bir araya geldiği köy muhtarları ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Doruk, “Bilindiği gibi, kokarca dediğimiz bu böcek Gürcistan'dan geldi. Bu böcek, tarım alanlarımız için tehdit. Çaya zarar veremiyor ama fındık ve meyveler üzerinde etkisi var, onunla ilgili mücadele çalışmamız var. Kimyasal mücadele ile bölgemizi bozmak istemiyoruz.

Bu nedenle dikkatli hareket ediyoruz. Özellikle Macahel'e kimyasal mücadele yapmamak için alternatif mücadele arayışı içindeyiz” ifadelerini kullandı. Evleri istila etmeye başladılar: Köylüler kabusu yaşıyor Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) köyüne evleri ahırları kahverengi kokarca böceği sardı. Köylünün kabusu olan böceğin yaydığı koku rahatsız ederken, aynı zamanda sebze ve meyvelerde verimin düşmesine neden oldu.

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