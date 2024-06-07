Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro İsrail'i Gazze'de 'toplu katliam' yapmakla suçladı: Çocuk katilleri

"Çocuk katilleri. Bugün Filistinli çocuklara yönelik bu toplu katliamı destekleyen herkes, dünya tarihinin muğlak sayfaları arasında yerini alacaktır, tıpkı Nazilerin, Yahudi soykırımını gerçekleştirdiği dönemde yaşayıp da buna kayıtsız kalanlar gibi."