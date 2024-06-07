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Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro İsrail'i Gazze'de 'toplu katliam' yapmakla suçladı: Çocuk katilleri

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'i Gazze'deki sivil nüfusa yönelik "toplu katliam" yapmakla suçladı. Petro yaptığı açıklamada "Çocuk katilleri. Bugün Filistinli çocuklara yönelik bu toplu katliamı destekleyen herkes, dünya tarihinin muğlak sayfaları arasında yerini alacaktır, tıpkı Nazilerin, Yahudi soykırımını gerçekleştirdiği dönemde yaşayıp da buna kayıtsız kalanlar gibi" dedi.

22:06 - 7/06/2024 Cuma
AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro açıklama yaptı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro açıklama yaptı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletlerin (BM) İsrail'i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkeler listesine almasına ilişkin haberi alıntıladı.

Cumhurbaşkanı Petro,
"Çocuk katilleri. Bugün Filistinli çocuklara yönelik bu toplu katliamı destekleyen herkes, dünya tarihinin muğlak sayfaları arasında yerini alacaktır, tıpkı Nazilerin, Yahudi soykırımını gerçekleştirdiği dönemde yaşayıp da buna kayıtsız kalanlar gibi."
değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.



#Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
#gazze
#Kolombiya
#Toplu katliam
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