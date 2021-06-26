Dünya Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duquenin helikopteri kurşunlandı
AMERİKA

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin helikopteri kurşunlandı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu helikoptere ateş açıldı. Helikoptere 6 kurşun isabet ederken, saldırıda yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duquenin helikopteri kurşunlandı
Helikopterin farklı noktalarına toplamda 6 kurşun isabet etti.

Kolombiya'nın kuzeydoğusundaki Catatumbo bölgesine yaptığı gezinin ardından Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu başkanlık helikopterine ateş açıldı.

YARALANAN OLMADI

Saldırıda, Duque ve yanındakilerin herhangi bir yaralanmaya maruz kalmadığı belirtildi. Helikoptere 6 kurşunun isabet ettiği belirtildi. saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilmesine çalışıldığı bildirildi.

"KORKAKÇA BİR SALDIRI"

Saldırının ardından Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Cucuta kentinde kısa bir basın toplantısı düzenleyen Duque, sınır kenti Cucuta'ya inmek üzereyken içinde bulunduğu helikoptere "korkakça" bir saldırı yapıldığını belirtti.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque

Duque, olaydan herhangi bir zarar görmediklerini vurgulayarak, "Hem hava aracı hem de helikopterin kapasitesi ölümcül bir şeyin olmasını engelledi. Gerçek şu ki, başkanlık helikopterinde mermilerin görüldüğü korkakça bir saldırının izleri var" ifadesini kullandı.

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