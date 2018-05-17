Kolombiya'da baraj inşaatı göçtü 5 bin kişi tahliye edildi

Kolombiya’da inşası devam eden Ituango Barajı'nın tahliye tünelinde meydana gelen göçükler ve ardından ortaya çıkan su baskını riski nedeniyle bölgede yaşayan 5 bin kişi tahliye edildi.

Ülke tarihindeki en büyük baraj ve hidroelektrik santral projesi Ituango Baraj inşaatındaki tek tahliye tünelinin göçük nedeniyle kapanmasının ardından ortaya çıkan soruna çözüm aranıyor.

Barajın bulunduğu Antioquia yönetim bölgesi kırsalında acil durum ilan edildi.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) Genel Müdürü Carlos Ivan Marquez, gazetecilere yaptığı açıklamada, önlem amacıyla bölgedeki en az 5 bin Kolombiyalının tahliye edildiğini ve bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Durumun normalleşmesinin zaman alacağını vurgulayan Marquez, tahliye edilenlerin geri dönmesinin şu an için mümkün görünmediğini ifade etti.

Meydana gelebilecek bir felaketten ötürü, bölgede çok sayıda asker, sivil savunma ve itfaiye ekibi hazır bekletilirken, bölgeden çıkarılanların sayısının artacağı değerlendiriliyor.

Barajdaki sorun

Ituango Barajı'nın setinde bulunan iki tahliye tüneli, yeni bir tünel açıldıktan sonra, setin yükseltilme çalışmaları nedeniyle, bu yıl başında kapatılmıştı.

Açılan yeni tünelde 28 Nisan ve 7 Mayıs tarihleri arasında bazı göçükler yaşanmış ve su tahliyesi tamamen durmuştu. Tahliyenin devam edebilmesi için eski tünellerin patlayıcılarla açılması denenmiş, başarılı olamayınca son çare olarak, elektrik enerjisinin üretileceği ekipman ve dev türbinlerin bulunduğu makine dairesinden tahliyeye başlanmıştı.

Yüzbinlerce dolarlık ekipmanı sular altında bırakan plana rağmen bu bölümden su akışı halen sağlıklı bir şekilde sağlanamıyor ve barajda su yükselmeye devam ediyor.

"Durum kontrol altına alınabilir değil"

Öte yandan Antioquia Valisi Luis Perez Gutierrez ve baraj inşaatını yürüten kamu şirketi yöneticileri, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a yazdıkları mektupta, barajdaki durumun teknik olarak kontrol altına alınabilir olmadığını ve sorunun büyüyebileceğini vurguladı.

Mektupta, özellikle bölgede yaşayanların hayatlarını tehlikeye atabilecek bir trajediye dönme ihtimali bulunan problem karşısında Santos'un tüm birimleri uyarması ve harekete geçirmesi istendi.

Sorun dolayısıyla Antioquia, Sucre, Cordoba ve Bolivar yönetim bölgelerinde 12 yerleşim biriminde tahliye emri verildi.

Barajın başka bir boyutu: Toplu mezarlar

Ituango Barajı, şubat ayında da Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyelerinin Santos'a, bölge halkının yakınlarının cesetlerine ulaşabilmesi için inşaata ara verilmesi çağrısıyla gündeme gelmişti.

Bu bölgede eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerince (FARC) kaçırılan ve öldürülen 150'den fazla kişinin mezarının bulunduğu belirtiliyor.