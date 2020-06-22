Komşu ülkede koronavirüs kaynaklı ölü sayısı yeniden 3 haneye tırmandı

Ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 1 milyon 449 bin 420 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 119 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 573 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 742'ye, vaka sayısının da 207 bin 525'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 898'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 166 bin 428 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 1 milyon 449 bin 420 olduğu bilgisini paylaştı.

FOTOĞRAF 21 Başkent Tahran’ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan İran Mall Alışveriş Merkezi, koronavirüs hastalarının tedavisi için 3 bin yataklık hastaneye dönüştürüldü. Bir zamanlar Tahranlıların alışveriş yaptığı merkezde, rengârenk ürünlerin yerini hastalar için ayrılmış yataklar aldı. Daha çok nekahat dönemi ve durumu göreceli iyi olan hastalar için kullanılan merkezde, hasta ziyaretlerine izin verilmediğinden hastalar cep telefonu aracılığı ile aileleriyle görüntülü olarak irtibat kuruyor. Bu arada, Sağlık Bakanı Sait Nemeki ve Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, merkeze ziyarette bulundu. Ülkenin bazı şehirlerinde alışveriş merkezlerinin yanı sıra spor salonları da geçici hastaneye dönüştürüldü. Koronavirüsten kaynaklı ilk ölümün 19 Şubat’ta tespit edildiği İran’da, hastalıktan ölenlerin sayısı salgının ilk çıkış noktası ve merkezi olan Çin’i dün itibariyle geçmişti. İran’da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü İran'da koronavirüs hastalarının artmasıyla hastanelerin yetersiz kalması üzerine alışveriş merkezleri hastane olarak kullanılmaya başlandı.

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Kırmızı bölgeler 'riskli yerler' olarak kaydedildi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Doğu Azerbaycan ve Sistan-Beluçistan'ın "kırmızı bölgeler" arasında yer aldığını ve Fars ile Kirman eyaletlerinin de riskli yerler olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca son 24 saatte 8 eyalette virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmediğini, 4 eyalette ise sadece birer ölüm gerçekleştiğini söyledi.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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