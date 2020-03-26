Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedinin danışmanı koronavirüsten öldü
KORONAVİRÜS

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin danışmanı koronavirüsten öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin danışmanlarından Jean Joseph Mukendi wa Mulumba'nın koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ulusal basındaki haberlere göre, Tshisekedi'nin avukatı ve yakın arkadaşı olan Mulumba'nın sağlığı Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kötüleşti.

  • Ülkesinde saygı duyulan bir insan hakları savunucusu olan Mulumba 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Mulumba'nın virüsü, sağlık kontrolü için gittiği Fransa'da kapmış olabileceği belirtiliyor.

Burkina Faso'da Kovid-19'lu vaka sayısı 146'ya çıktı

Afrika ülkesi Burkina Faso’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artıyor.

  • Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen 81 testten 31’inin pozitif çıktığı belirtildi.

Kovid-19'un ülkede görüldüğü 9 Mart’tan bu yana vaka sayısının 146'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, bunlardan 10’unun iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, salgının daha da yayılmasının önüne geçmek için halka sosyal izolasyon ve hijyen kurallarına uymaları çağrısında bulunuldu.

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