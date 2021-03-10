Dünya Kongre baskını korkusu hala geçmedi Ulusal Muhafızlar 2 ay daha koruyacak
AMERİKA

Kongre baskını korkusu hala geçmedi: Ulusal Muhafızlar 2 ay daha koruyacak

ABD Savunma Bakanlığı, ABD başkenti Washington'da görevli 2,300 Ulusal Muhafızın görev süresini 23 Mayıs'a kadar uzattı. Kongre baskınından sonra tehditlerin devam ettiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Ulusal Muhafızlar 2 ay daha koruyacak.
Ulusal Muhafızlar 2 ay daha koruyacak.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD başkenti Washington'da görevli 2,300 Ulusal Muhafızın görev süresini 23 Mayıs'a kadar uzattı. Kongre baskınından sonra tehditlerin devam ettiği belirtildi

6 Ocak'ta Kongre baskının yaşandığı ABD'de Kongre binası ve çevresinde tehditlerin devam ettiğine ilişkin istihbaratların alınması üzerine güvenlik önlemleri yüksek seviyede tutuluyor.

SÜRE UZATILDI

Kongre Polis Departmanı, Ulusal Muhafızlar Komutanlığından, Kongreyi korumak için görev sürelerini 60 gün daha uzatmalarını talep etti.

ABD de Ulusal Muhafızların Kongre yi koruma görev süresi 2 ay daha uzatıldı .

"TEHDİTLERİ SÜRÜYOR"

Kongre ve çevresinde yönelik aşırı sağcı grupların "tehditlerinin" hala devam ettiğinin altını çizen kaynaklar, polisin tedbiri elden bırakmaması gerektiğini aktardı.

ABD'de son zamanların en hareketli gecesi: Kongre binası basıldı
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Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için bir araya gelen göstericiler, Trump'ın konuşmasının ardından Kongre Binası'na yürüyüş düzenledi.
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Trump'ın seçimlerin çalındığı ve yolsuzluk karıştırıldığı iddiasını destekleyen ve kendilerini “vatansever” olarak tanımlayan göstericiler, Kongre'de Joe Biden'ın başkanlığının onaylanması için oy kullanımı sürerken bina önünde polisle çatıştı.
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Olayların artması üzerine Biden'ın oylaması durdurulurken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Gallagher yaptığı açıklamada, “Lütfen evinize dönü. Bu iş bitti” dedi.
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Bazı noktalarda polis barikatını aşan göstericiler, kongre binasına girdi. İlk alınan bilgilere göre bu esnada bir kadının göğsünden vurularak ağır yaralandığı bilgisi verildi.
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Dört bir yandan kuşatma altına alınan Kongre Binası'nın içindeki vatandaşlara camlardan ve kapılardan uzak durması talimatı verilirken, başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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Polis, Kongre Binası'nda toplanan kalabalığın dağıtmak için gaz bombası ile müdahale etti. Bazı göstericilerin ise atılan göz yaşartıcı bombalardan dolayı yaralandığı belirtildi.
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Olaylar devam ederken, ilk olarak sosyal medya hesabı üzerinden ve hemen ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Başkan Trump, göstericilerin evlerine dönmesi çağrısında bulundu. Sakinlik çağrısında bulunan Başkan Trump, “Sizler haklısınız ama barış içinde evinize dönün” ifadelerini kullandı.
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'ın Kongre Binası'nda çıkan olaylar hakkında yaptığı açıklamada, Kongre Binası'nda patlak veren şiddet olaylarını demokrasiye saldırı olarak nitelendirdi.
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Biden, Bu saatte, demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında. Modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Özgürlük kalesine, Kongre Binası'na bir saldırı. Halkın temsilcilerine, Capitol Hill polisine ve onları korumaya yemin edenlere bir saldırı. Ve Cumhuriyetimizin kalbinde çalışan kamu görevlilerine. Çok açık konuşayım. Kongre Binası'ndaki kaos sahneleri gerçek bir ABD'yi yansıtmıyor. Gördüklerimiz kendini kanunsuzluğa adamış aşırılık yanlıları. Bu muhalefet değil. Bu bir düzensizlik. Bu kaos. Bu fitne. Ve şimdi sona ermeli dedi.
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Federal güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba bulduğu belirtildi.
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Güvenlik kaynakları, bombalardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite ofislerinin olduğu binada, diğerinin ise Kongre Binası kompleksinde bulunduğunu aktardı.
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Yetkililer, bunların gerçek patlayıcı cihazlar olduğunu ve güvenli hale getirilmek için imha ettiklerini belirterek, bomba bulunması üzerine Cumhuriyetçi Ulusal Komite Karargahı'nın boşaltıldığını ifade etti.
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Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası'na giren protestocuların dışarı çıkarılarak Kongre'nin protestoculardan temizlendiği ifade edildi. Polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.
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Öte yandan Georgia eyaletinde yapılan ve başa baş giden ikinci tur Senato seçimlerinde sonuçlar açıklandı.
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Sonuçlara göre, Demokrat parti adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock'ın Senato seçimlerini kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar Senato'da tam kontrol sağladı.
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ABD'de son zamanların en hareketli gecesi: Kongre binası basıldı
ABD Başkanı Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı bastı. Polis giriş ve çıkışlara kapattı.

Amerika'da Trump destekçisi eylemciler Kongre binasını ele geçirdi
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Trump, taraftarları göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine Kongredeki oturumlara ara verildi ve Mike Pence bina dışına çıkarıldı.
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Bu gelişmeler üzerine başkent Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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ABD Başkanı Trump, destekçilerine çağrı yaptı: Kongre polisini ve güvenlik güçlerini destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin tarafında. Barışçıl kalın!
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Bu siyasi tartışmalar altında başlayan ortak oturumda, Seçiciler Kurulunda yer alan her bir eyaletin delegelerinin 14 Aralık 2020'de kullandığı oylar, Pence'in önüne kapalı zarflar içinde sunulacak.
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Pence'in zarfları alfabetik sıraya göre açıp, tek tek eyaletlerdeki delege oylarının hangi başkan adayı için kullanıldığını okuması gerekiyor.
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Kongre kurallarına göre, her iki kanattan en az birer isim bu işleme itiraz ederse, o zaman Senato ve Temsilciler Meclisi kendi içinde konuyu tartışacak.
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Amerika'da Trump destekçisi eylemciler Kongre binasını ele geçirdi
ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumu, siyasi tartışmaların gölgesinde başladı.


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