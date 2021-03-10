Kongre baskını korkusu hala geçmedi: Ulusal Muhafızlar 2 ay daha koruyacak

ABD Savunma Bakanlığı, ABD başkenti Washington'da görevli 2,300 Ulusal Muhafızın görev süresini 23 Mayıs'a kadar uzattı. Kongre baskınından sonra tehditlerin devam ettiği belirtildi
6 Ocak'ta Kongre baskının yaşandığı ABD'de Kongre binası ve çevresinde tehditlerin devam ettiğine ilişkin istihbaratların alınması üzerine güvenlik önlemleri yüksek seviyede tutuluyor.
SÜRE UZATILDI
Kongre Polis Departmanı, Ulusal Muhafızlar Komutanlığından, Kongreyi korumak için görev sürelerini 60 gün daha uzatmalarını talep etti.
ABD de Ulusal Muhafızların Kongre yi koruma görev süresi 2 ay daha uzatıldı .
"TEHDİTLERİ SÜRÜYOR"
Kongre ve çevresinde yönelik aşırı sağcı grupların "tehditlerinin" hala devam ettiğinin altını çizen kaynaklar, polisin tedbiri elden bırakmaması gerektiğini aktardı.