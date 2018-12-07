Dünya Köpeklerini korumak isterken kangurudan dayak yedi
OKYANUSYA

Köpeklerini korumak isterken kangurudan dayak yedi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde iki köpeğini korumak isteyen Daniel Tuohey kangurunun saldırısına uğradı.

AA
Daniel Tuohey kangurudan dayak yedi.
Daniel Tuohey kangurudan dayak yedi.

Victoria eyaletinin Bendigo kentinde yaşanan olayda, gölet kenarındaki kangurunun köpeklerine saldırmasını engellemek isteyen Daniel Tuohey, keseli hayvanın yumruk ve tekmelerine hedef oldu.

Tuohey'in kızı Bree'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı kanguru ile babası arasındaki yaşananları gösteren görüntüler kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

Cep telefonuyla kaydettiği videoda babasını kangurunun geldiği konusunda uyaran Bree'nin, yaşanan mücadeleyi izlerlerken gülmekten kendini alamadığı duyuluyor.

Köpeklerini korumak isteyen adam kangurudan dayak yedi
OYNAT 00:19
Köpeklerini korumak isteyen adam kangurudan dayak yedi
Avustralya'da yaşanan olayda iki köpeğini korumak isteyen yaşlı bir adam karşısına çıkan kangurunun tekme ve yumruklarının hedefi oldu. Yaşlı adamın kızının sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede bir çok kişi tarafından izlenip paylaşıldı. Kangurusu ile meşhur olan ülkede insanlar bu tarz durumlarla sıklıkla karşılaşabiliyor.
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  • Saldırı sırasında kısa bir süre iri cüsseli hayvanla yumruklaşan Tuohey'in, kangurudan aldığı tekmelerin etkisiyle yere yuvarlandığı görülüyor. Tuohey'in durumunun küçük sıyrıklar dışında iyi olduğu belirtildi.

Köpeklerinin kanguruyu oyalamasının ardından ayağa kalkan adamın elindeki içeceğini dökmemesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından "efsane" olarak değerlendirildi.

Yaklaşık 45 milyon kangurunun yaşadığı Avustralya'da mevsimlerin değişmesi, kuraklık ve hayvanların yerleşim alanlarının azalması gibi nedenlerle ülkenin sembol hayvanları ile vatandaşlar sıkça karşı karşıya kalabiliyor.

Güçlü pençe ve ayaklarıyla çoğunlukla da kendi bölgelerini korumak maksadıyla insanlara saldıran kangurular ciddi yaralanmalara neden oluyor.

Kangurudan dayak yedi
FOTOĞRAF 11
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde iki köpeğini korumak isteyen Daniel Tuohey'in bir kangurunun saldırısına uğradığı görüntüler çok konuşuldu.
Title
Victoria eyaletinin Bendigo kentinde yaşanan olayda, gölet kenarındaki kangurunun köpeklerine saldırmasını engellemek isteyen Daniel Tuohey, kangurunun yumruk ve tekmelerine hedef oldu.
Title
Tuohey'in kızı Bree'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı kanguru ile babası arasındaki yaşananları gösteren görüntüler kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.
Title
Cep telefonuyla kaydettiği videoda babasını kangurunun geldiği konusunda uyaran Bree'nin, yaşanan mücadeleyi izlerlerken gülmekten kendini alamadığı duyuluyor.
Title
Saldırı sırasında kısa bir süre kanguruyla yumruklaşan Tuohey'in, aldığı tekmelerin etkisiyle yere yuvarlandığı görülüyor.
Title
Tuohey'in durumunun küçük sıyrıklar dışında iyi olduğu belirtildi.
Title
Köpeklerinin kanguruyu oyalamasının ardından ayağa kalkan adamın elindeki içeceğini dökmemesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından 'efsane' olarak değerlendirildi.
Title
Title
Yaklaşık 45 milyon kangurunun yaşadığı Avustralya'da mevsimlerin değişmesi, kuraklık ve hayvanların yerleşim alanlarının azalması gibi nedenlerle ülkenin sembol hayvanları ile vatandaşlar sıkça karşı karşıya kalabiliyor. Geçtiğimiz aylarda Jim ve Linds Smith çifti de besledikleri kangurunun saldırısına uğramış ve çift hastaneye kaldırılmıştı.
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Kangurudan dayak yedi
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Kangurudan dayak yedi
Kangurudan dayak yedi
Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir adam iki köpeğini kangurudan korumak isterken, dayak yedi. Kanguru tarafından dövülen Daniel Tuohey'in o anları kaydedildi.
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Vahşi kanguru Avustralyalı çifti hastanelik etti
OYNAT 00:47
Vahşi kanguru Avustralyalı çifti hastanelik etti
Avustralya'nın Queensland şehrinde iki kişi bir kanguru tarafından öldüresiye dövüldü. Vahşi kanguru, bir kişinin kaburgalarını kırdı ve akciğerini deldi. Kanguru tarafından saldırıya uğrayan çift, oğullarının kanguruya müdahalesiyle kurtuldu. Avustralya'da yaklaşık 45 milyon kanguru yaşıyor.
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