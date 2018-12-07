Köpeklerini korumak isterken kangurudan dayak yedi

Victoria eyaletinin Bendigo kentinde yaşanan olayda, gölet kenarındaki kangurunun köpeklerine saldırmasını engellemek isteyen Daniel Tuohey, keseli hayvanın yumruk ve tekmelerine hedef oldu.

Tuohey'in kızı Bree'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı kanguru ile babası arasındaki yaşananları gösteren görüntüler kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

Cep telefonuyla kaydettiği videoda babasını kangurunun geldiği konusunda uyaran Bree'nin, yaşanan mücadeleyi izlerlerken gülmekten kendini alamadığı duyuluyor.

OYNAT 00:19 Köpeklerini korumak isteyen adam kangurudan dayak yedi Avustralya'da yaşanan olayda iki köpeğini korumak isteyen yaşlı bir adam karşısına çıkan kangurunun tekme ve yumruklarının hedefi oldu. Yaşlı adamın kızının sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede bir çok kişi tarafından izlenip paylaşıldı. Kangurusu ile meşhur olan ülkede insanlar bu tarz durumlarla sıklıkla karşılaşabiliyor.

Saldırı sırasında kısa bir süre iri cüsseli hayvanla yumruklaşan Tuohey'in, kangurudan aldığı tekmelerin etkisiyle yere yuvarlandığı görülüyor. Tuohey'in durumunun küçük sıyrıklar dışında iyi olduğu belirtildi.

Köpeklerinin kanguruyu oyalamasının ardından ayağa kalkan adamın elindeki içeceğini dökmemesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından "efsane" olarak değerlendirildi.

Yaklaşık 45 milyon kangurunun yaşadığı Avustralya'da mevsimlerin değişmesi, kuraklık ve hayvanların yerleşim alanlarının azalması gibi nedenlerle ülkenin sembol hayvanları ile vatandaşlar sıkça karşı karşıya kalabiliyor.

Güçlü pençe ve ayaklarıyla çoğunlukla da kendi bölgelerini korumak maksadıyla insanlara saldıran kangurular ciddi yaralanmalara neden oluyor.

FOTOĞRAF 11 Avustralya'nın Victoria eyaletinde iki köpeğini korumak isteyen Daniel Tuohey'in bir kangurunun saldırısına uğradığı görüntüler çok konuşuldu. Victoria eyaletinin Bendigo kentinde yaşanan olayda, gölet kenarındaki kangurunun köpeklerine saldırmasını engellemek isteyen Daniel Tuohey, kangurunun yumruk ve tekmelerine hedef oldu. Tuohey'in kızı Bree'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı kanguru ile babası arasındaki yaşananları gösteren görüntüler kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Cep telefonuyla kaydettiği videoda babasını kangurunun geldiği konusunda uyaran Bree'nin, yaşanan mücadeleyi izlerlerken gülmekten kendini alamadığı duyuluyor. Saldırı sırasında kısa bir süre kanguruyla yumruklaşan Tuohey'in, aldığı tekmelerin etkisiyle yere yuvarlandığı görülüyor. Tuohey'in durumunun küçük sıyrıklar dışında iyi olduğu belirtildi. Köpeklerinin kanguruyu oyalamasının ardından ayağa kalkan adamın elindeki içeceğini dökmemesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından 'efsane' olarak değerlendirildi. Yaklaşık 45 milyon kangurunun yaşadığı Avustralya'da mevsimlerin değişmesi, kuraklık ve hayvanların yerleşim alanlarının azalması gibi nedenlerle ülkenin sembol hayvanları ile vatandaşlar sıkça karşı karşıya kalabiliyor. Geçtiğimiz aylarda Jim ve Linds Smith çifti de besledikleri kangurunun saldırısına uğramış ve çift hastaneye kaldırılmıştı. Kangurudan dayak yedi Kangurudan dayak yedi Kangurudan dayak yedi Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir adam iki köpeğini kangurudan korumak isterken, dayak yedi. Kanguru tarafından dövülen Daniel Tuohey'in o anları kaydedildi.



OYNAT 00:47 Vahşi kanguru Avustralyalı çifti hastanelik etti Avustralya'nın Queensland şehrinde iki kişi bir kanguru tarafından öldüresiye dövüldü. Vahşi kanguru, bir kişinin kaburgalarını kırdı ve akciğerini deldi. Kanguru tarafından saldırıya uğrayan çift, oğullarının kanguruya müdahalesiyle kurtuldu. Avustralya'da yaklaşık 45 milyon kanguru yaşıyor.



