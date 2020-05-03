Kore'de gerilim iddiaları: Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı Kuzey Kore, sabah saatlerine doğru Güney Kore sınırına ateş açtı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamadabsabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bilgisi verildi.

Haber Merkezi 03 Mayıs 2020, 07:02 Son Güncelleme: 03 Mayıs 2020, 08:31 AA DHA