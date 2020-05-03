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Dünya Korede gerilim iddiaları Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı
ASYA

Kore'de gerilim iddiaları: Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı

Kuzey Kore, sabah saatlerine doğru Güney Kore sınırına ateş açtı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamadabsabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bilgisi verildi.

Haber Merkezi AA DHA
Kuzey Kore - Güney Kore sınırı
Kuzey Kore - Güney Kore sınırı

Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında tarafların birbirine karşılıklı ateş açtığı bildirildi.

HANGİ SEBEPLE ATEŞ AÇILDIĞI BİLİNMEMEKTE

  • Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi.

Kısa süre sonra Güney Kore askerlerinin karşı tarafa iki el ateş açarak Kuzey Kore'ye misilleme yaptığı belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bilgisi verildi.

Askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin hangi sebeple Güney Kore'ye ateş açtığını bilmediklerini ve olayın sebeplerinin araştırıldığını açıkladı.

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