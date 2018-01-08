Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının sonuç bildirisi yayımlandı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 11. Meclis Başkanları Toplantısı'nda "insan kaynaklarına yatırım ve ülkelerin kendi vatandaşlarını istihdam etmesi" konuları 2018'in ortak gündemi olarak belirlendi.

Kuveyt'in başkentinde düzenlenen KİK 11. Meclis Başkanları Toplantısının sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, KİK ülkelerinde insan kaynaklarına yatırım yapılması ve kendi vatandaşlarının istihdam edilmesinin önemine işaret edilerek, bu başlıkların 2018'deki parlamentolar arası çalışmaların ortak mevzusu olarak belirlendiği kaydedildi.

Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın "Körfez ülkelerindeki sorunların aşılması konusunda ekip çalışmasının önemini" vurguladığı açılış konuşmasına dikkat çekilen bildiride, Körfez ülkelerinin karşılaştığı zorluklarla mücadele için her alanda dayanışma ve iş birliğinin sağlanması gerektiği aktarıldı.

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Toplantıda ayrıca KİK meclis başkanlarının, terör ve terör örgütlerinin tehlikelerinin yanı sıra bunlarla mücadele yolları konusunda üye devletlerin deneyim ve görüşleri hakkında bilgilendirildiği belirtildi.