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Körfez turu Arap medyasında manşet: Erdoğan'ın hediye ettiği Togg dikkat çekti

Arap medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez ziyaretini manşetlerinden duyururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a hediye ettiği Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg merak konusu oldu. Gazeteler Togg'un teknik özelliklerinden, rengine kadar birçok detayı mercek altına aldı...

14:44 . 18/07/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez turunda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez turunda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beklenen Körfez ülkeleri turu başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk durağı Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan buradaki temaslarının ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek.

Gazeteler manşetlerinden duyurdu


Bugün Suudi Arabistan medyasının en önemli gündem maddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti oldu. Gazeteler ziyareti manşetlerinden duyururken, Erdoğan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a hediye ettiği Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg dikkat çekti.


Dikkat çekici ziyaret


Erdoğan'ın Körfez ziyaretini 'dikkat çekici' olarak tanımlayan CNN, Prens Muhammed bin Salman ve Erdoğan'ın iki ülke arasında savunma sanayi, enerji ve iletişim alanlarında bir dizi ikili anlaşma imzaladığına dikkat çekti.


Aljazeera Suudi Arabistan'ın Erdoğan'ın ziyareti sırasında yapılan anlaşmalar kapsamında Türk İHA'ları satın aldığına dikkat çekerken El Riyad gazetesi, Türkiye ve Suudi Arabistan için 'iki kardeş ülke' ifadesini kullandı.


Erdoğan'ı oteline kadar Togg ile bıraktı


Suudi Basın Ajansı (SPA) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Kralı Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman'a Türk yapımı iki elektrikli otomobil (Togg) hediye ettiğini yazdı.


Veliaht Prens'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saray meydanında bir süre kendine hediye edilen aracı incelediğini belirten ajans, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Erdoğan'ı oteline kadar Togg ile bıraktığını belirtti.


Merak konusu oldu: Beyaz rengin sırrı ne?


Al-Masry Al-Youm gazetesi de Erdoğan'ın hediyesine dikkat çekti ve 'Veliaht Prens'e hediye edilen arabanın beyaz renginin sırrı ne' diye sordu.


Gazete aracın rengini Türkiye'nin Batı'sında yer alan Denizli ilindeki Turizm cenneti Pamukkale'den aldığını yazdı.


CNN ise Togg'un teknik özelikleri, fiyatı ve üretim süreci gibi detayları okuyucuları ile paylaştı.



#Arap Medyası
#Körfez Ülkeleri
#Recep Tayyip Erdoğan
37 dakika önce
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