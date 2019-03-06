Dünya Körfezde Esed çatlağı
ORTADOĞU

Körfez’de Esed çatlağı

BAE’nin başını çektiği Arap ülkelerinin Esed rejimiyle normalleşmesi stratejisi, Körfez’i çatlattı. Suudi Arabistan yönetimi, BAE projesi için “henüz erken” değerlendirmesi yaptı. Riyad, Şam yönetimi ile normalleşme için siyasi şartların olgunlaşmadığını belirtti. Öte yandan Suud yönetiminin kararında Washington’un yoğun baskısının da etkili olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşşar Esed
Beşşar Esed

Esed rejimi ile Arap ülkeleri arasında başlayan normalleşme havası, Körfez bölgesindeki iki müttefik Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan arasında çatlağa neden oldu. BAE’nin başını çektiği, Ürdün, Tunus ve Sudan gibi ülkelerin destek verdiği Şam’la normalleşme adımına, Riyad’ın ayak sürümesi dikkat çekiyor. Önceki gün, Amman’da düzenlenen Arap Birliği Parlamenterler Konseyi’ne 8 yıl aradan sonra ilk kez Esed rejiminin kabul edilmesinden hemen sonra Suudi Arabistan’ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Körfez turu kapsamında Riyad’a bir ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında konuşan Cubeyr, “Suriye’ye istikrar gelmeden herhangi bir yeniden inşa girişimine katkıda bulunmayacaklarını, Suriye’nin Arap Birliği üyeliğinin yeniden kabul edilmesi için erken olduğu” görüşünü savundu.

ELÇİLİĞİN AÇILMASI ŞARTA BAĞLI

Esed rejimiyle normalleşme adımı için “henüz erken” değerlendirmesinde bulunan Adil el Cubeyr, gerekçe olarak da ‘siyasi süreçte ilerleme sağlanmaması’nı gösterdi. Cubeyr, “Elçiliğimizi yeniden açmamız siyasi süreçte ilerlemeye bağlı, dolayısıyla hâlâ erken” dedi. Riyad’ın Körfez’deki iki yakın ortağı Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn, Aralık 2018’de Şam büyükelçiliklerini yeniden açmıştı.

ABD BASKISI SÜRECİ YAVAŞLATTI

Riyad’ın, Abu Dabi’nin ısrarla üzerinde durduğu Esed rejiminin yeniden Arap Birliği’ne kazandırılması projesine ayak sürümesinde ABD’nin baskısının etkili olduğu belirtiliyor. Washington Post gazetesi önceki gün, ABD’nin Arap müttefiklerini böyle bir adım atmamaları konusunda ‘uyardığını’ ve mevcut koşullarda Suriye’nin yeniden inşasına katılmaları halinde, Esad yönetimine karşı yürürlükte olan yaptırımların normalleşme adımı atacak ülkelere karşı da işleyeceği tehdidinde bulunduğunu yazdı.

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MISIR DA ÇEKİMSER

Gazeteye değerlendirme yapan, ismi açıklanmayan bir Batılı diplomat, “Çok açık ki, hattı Mısır ve Suudi Arabistan tutuyor ve bu iki ülke katı durmaya devam ettikleri sürece diğer Körfez Arap devletlerinin Esad rejimini ihya etme adımları belirleyici olmayacak” dedi.

ÜRDÜN’DEN YENİ ADIM

Riyad’dan Şam’a yönelik itirazlar devam ederken, 8 yıl aradan sonra Esed rejiminin katıldığı bir Arap Birliği toplantısına ev sahipliği yapan Ürdün’den ise yeni bir adım daha geldi. Ürdün Sivil Havacılık Otoritesi, 7 yıl aradan sonra Suriye hava sahasının kullanılmasına izin verilmesi yönünde karar aldı. Abu Dabi ile birlikte hareket eden Amman yönetimi, son dönemde kuzey komşusu Suriye ile ilişkilerini normalleştirilmesi kapsamında bazı uygulamaları başlatmıştı. Bunlar arasında, Cabir-Nasib Sınır Kapısı’nın, 15 Ekim 2018’de yeniden açılması yer alıyor.

  • Lavrov Selman’la görüştü
  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye’nin yeniden inşasına destek sağlamak amacıyla çıktığı Körfez turunda, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile de görüştü. Lavrov’un Körfez ülkeleri ile İdlib sorununu, Suriye’de yeni bir anayasa oluşturulmasını ve Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşünü görüşeceği açıklanmıştı. Lavrov’un aynı zamanda Körfez ülkeleri ile ikili ilişkileri de ele alacağı ziyarette, Nisan ayında Moskova’da yapılan bir Rus-Arap işbirliği forumu için de görüşmelerde bulunacağı belirtilmişti.

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