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ORTADOĞU

Koridorda ameliyat

Sınır Tanımayan Doktorlar Filistin Temsilcisi Marie-Elisabeth Ingres, İsrail’in saldırıları sonucu hastanelerin yaralılarla dolduğunu söyledi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Filistinli göstericilere karşı İsrail katliamı devam ediyor.
Filistinli göstericilere karşı İsrail katliamı devam ediyor.

Tüm sedyelerde yaraların bulunduğunu dile getiren Ingres, yaralıların koridorlarda ameliyat edildiğini belirtti.

1500’Ü SİLAHLA YARALANDI

Yaralılar arasında bin 500 kişinin gerçek mermilerle vurulduğunu açıklayan Ingres, “Silahsız bu kadar çok sayıda insanın, bu kadar kısa bir süre içinde vurulduğuna tanık olmak dayanılmaz bir acı. Çalıştığımız hastanelerden birinde yaşanan kaos, 2014 savaşı sırasında bombardımanların hemen ardından yaşadıklarımıza benziyor. Bazen aynı ameliyathanede iki veya üç hastayı ameliyat yapıldı. Hatta bazen koridorlarda bile ameliyatlar yapıldı” dedi.

BM: İsraİl soruşturulsun

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze sınırında yaptığı katliamla ilgili açıklama yaptı. BM İnsan Hakları Sözcüsü, İsrail'in Gazze'deki katliamı için, 'Yaşanan vahşet için bağımsız soruşturma çağrısında bulunuyoruz' açıklamasını yaptı.

SAVAŞ SUÇU VURGUSU

BM İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Filistinli göstericilere karşı güç kullanmasının savaş suçu olabileceğini söyledi. Özel Raportör Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetine çağrıda bulunarak Gazze sınırında İsrail güvenlik güçlerine "inandırıcı bir tehdit" oluşturmayan Filistinli göstericilere yönelik "ölümcül saldırıların" acilen durdurulmasını istedi.

  • BMGK’ya ABD engeli
  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), 60’dan fazla Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin "bağımsız ve şeffaf" soruşturma talebi ABD tarafından reddedildi. Çin, Fransa, Bolivya, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Kazakistan, Kuveyt, Hollanda, Peru ve İsveç, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi. 10 ülke, 2016 yılında kabul edilen İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden BMGK kararının uygulanmamasından derin endişe duyulduğu vurgulandı.

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