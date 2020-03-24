Dünya Koronadan tedavisiz kurtuldu 95 yaşında hastalığı yendi
KORONAVİRÜS

Koronadan tedavisiz kurtuldu: 95 yaşında hastalığı yendi

Salgının Avrupa'daki merkezi olan İtalya'da 95 yaşındaki yaşlı bir kadın, antiviral tedavi görmeden hastalığı atlattı. Ülkede virüsü yenen en yaşlı kişi olan kadın, "İyiyim. Bana çok iyi baktılar" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalyan kadın, doktorların kendisine çok iyi baktığını söyledi.
İtalyan kadın, doktorların kendisine çok iyi baktığını söyledi.

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün merkezi artık Avrupa olarak gösteriliyor. En çok ölüm ve vaka haberinin geldiği İtalya'da, bu kez sevindiren bir gelişme yaşandı.

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Taburcu edilip evine gönderildi

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, 95 yaşındaki Alma Clara Corsini isimli kadın virüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı. İtalya’nın kuzeyinde bulunan Pavullo bölgesinde bir süredir tedavi gören 95 yaşındaki kadın taburcu edildi. Corsini ayrıca ülkede virüsü yenen en yaşlı kişi oldu.

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Yaşlı kadın zorlu tedavi sürecini atlattı.

Vücudu çok dirençli çıktı

Hastalık belirtilerini gösterdikten sonra 5 Mart'ta hastaneye kaldırılan kadın İtalyan basınına yaptığı açıklamada “Evet, evet, iyiyim. Onlar bana iyi bakan güzel insanlardı” dedi. Doktorlar, Corsini'nin vücudunun hastalığa karşı güçlü bir reaksiyon göstermesinin ardından yaşlı kadının antiviral tedaviye ihtiyaç duymadan hastalığı atlattığını söyledi.

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