Koronadan tedavisiz kurtuldu: 95 yaşında hastalığı yendi

İtalyan kadın, doktorların kendisine çok iyi baktığını söyledi.

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün merkezi artık Avrupa olarak gösteriliyor. En çok ölüm ve vaka haberinin geldiği İtalya'da, bu kez sevindiren bir gelişme yaşandı.

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Taburcu edilip evine gönderildi

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, 95 yaşındaki Alma Clara Corsini isimli kadın virüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı. İtalya’nın kuzeyinde bulunan Pavullo bölgesinde bir süredir tedavi gören 95 yaşındaki kadın taburcu edildi. Corsini ayrıca ülkede virüsü yenen en yaşlı kişi oldu.

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Yaşlı kadın zorlu tedavi sürecini atlattı.

Vücudu çok dirençli çıktı

Hastalık belirtilerini gösterdikten sonra 5 Mart'ta hastaneye kaldırılan kadın İtalyan basınına yaptığı açıklamada “Evet, evet, iyiyim. Onlar bana iyi bakan güzel insanlardı” dedi. Doktorlar, Corsini'nin vücudunun hastalığa karşı güçlü bir reaksiyon göstermesinin ardından yaşlı kadının antiviral tedaviye ihtiyaç duymadan hastalığı atlattığını söyledi.