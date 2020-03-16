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Koronavirüste kritik gün: ABD aşıyı bugün test edecek

Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken çözüm arayışları son sürat devam ediyor. Bu kapsamda ABD Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testi bugün Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacak. 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacak aşının sadece yan etkilerine bakılacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'de geliştirilen bir koronavirüs (Kovid-19) aşısının bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği bildirildi.

Aşı testine hazırlanıyorlar

Amerikan AP haber ajansının ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testinin Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edildi.

Yan etkileri test edilecek

Fotoğraf: Arşiv

Testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi.

Yetkililer, koronavirüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti.

Koronavirüs yayılmaya devam ederken birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda.

Binlerce kişi hayatını kaybetti

  • Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 156 binden fazla kişi Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgına yakalandı. Kovid-19'a yakalanan 5 bin 800 kişi ise yaşamını yitirdi.

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