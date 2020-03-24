Dünya Koronavirüs firmaları değiştirdi Etkinlikler sanala döndü
KORONAVİRÜS

Koronavirüs firmaları değiştirdi: Etkinlikler sanala döndü

Koronavirüs salgını yüzlerce ülkedeki iş yapma şekil ve kurallarını değiştirmeye başladı. Özellikle evden çalışma sisteminin yaygınlaşmasıyla kamu ve özel sektör firmaları online toplantı modeline hızla geçiyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Korona sonrası online toplantı haritamız
Korona sonrası online toplantı haritamız

Belki yıllar sürecek bir uyum sağlama dönemine zorunluluktan dolayı günler içinde alıştık. Online konuşmacı sunumlar, paneller ve görüşmeler uzunca bir dönem hayatımızın parçası olacak gibi görünüyor. Sanal etkinlik pazarı hızla büyürken, konferans ve fuarlar da sanal olarak yaplıyor. Deal Room’un hazırladığı korona günlerinde bir haritaya göre, virüsün merkezi haline gelen Avrupa’nın neredeyse tümünde etkinlikler online yapılıyor. Benzer şekilde, ABD’de Kvid-19 vakaları arttıkça, sanal toplantıların sayısı yükseliyor.

Camilerden korona virüsüne karşı dualar yükseldi
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Camilerden korona virüsüne karşı dualar yükseldi
Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen korona virüs (Kovid-19) nedeniyle salgınının bir an önce son bulması ve hastaların iyileşmesi için yatsı ezanından sonra tüm camilerden dua sesleri yükseldi. Yapılan duada şu ifadelere yer verildi, 'Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun. Amin.'

KRİZ ÜLKELERİNDE DAHA YOĞUN

Bu amaçla, yeni görüşme sisteminin altyapısını sunan firmalar da süreci hızlandırıyor. Dijital platform Deal Room da fiziksel ve sanal etkinliklerin yönetilmesi ve etkisinin artırılması adına tasarlanmış, katılımcıların kaydolduğu, birbirlerini görebildiği , toplantı alıp tanışabildiği, konferansları takip edip, sanal olarak da izleyebildiği web ve app üzerinden kullanılabildiği ortamları sunuyor. Deal Room, koronavirüs sonrasında dünyadaki online görüşme veya toplantı haritasını yayımladı. Harita incelendiği zaman koronavirüsün ısı haritasına benzerlik göze çarpıyor. Krizin derinleştiği yerlerde daha fazla sanal toplantı faaliyetini görüyoruz. Krizin görece olarak kontrol altında olduğu yerlerde daha düşük bir oran mevcut.

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