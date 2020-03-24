Koronavirüs firmaları değiştirdi: Etkinlikler sanala döndü

Belki yıllar sürecek bir uyum sağlama dönemine zorunluluktan dolayı günler içinde alıştık. Online konuşmacı sunumlar, paneller ve görüşmeler uzunca bir dönem hayatımızın parçası olacak gibi görünüyor. Sanal etkinlik pazarı hızla büyürken, konferans ve fuarlar da sanal olarak yaplıyor. Deal Room’un hazırladığı korona günlerinde bir haritaya göre, virüsün merkezi haline gelen Avrupa’nın neredeyse tümünde etkinlikler online yapılıyor. Benzer şekilde, ABD’de Kvid-19 vakaları arttıkça, sanal toplantıların sayısı yükseliyor.

OYNAT 00:00 Camilerden korona virüsüne karşı dualar yükseldi Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen korona virüs (Kovid-19) nedeniyle salgınının bir an önce son bulması ve hastaların iyileşmesi için yatsı ezanından sonra tüm camilerden dua sesleri yükseldi. Yapılan duada şu ifadelere yer verildi, 'Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun. Amin.' BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

KRİZ ÜLKELERİNDE DAHA YOĞUN

Bu amaçla, yeni görüşme sisteminin altyapısını sunan firmalar da süreci hızlandırıyor. Dijital platform Deal Room da fiziksel ve sanal etkinliklerin yönetilmesi ve etkisinin artırılması adına tasarlanmış, katılımcıların kaydolduğu, birbirlerini görebildiği , toplantı alıp tanışabildiği, konferansları takip edip, sanal olarak da izleyebildiği web ve app üzerinden kullanılabildiği ortamları sunuyor. Deal Room, koronavirüs sonrasında dünyadaki online görüşme veya toplantı haritasını yayımladı. Harita incelendiği zaman koronavirüsün ısı haritasına benzerlik göze çarpıyor. Krizin derinleştiği yerlerde daha fazla sanal toplantı faaliyetini görüyoruz. Krizin görece olarak kontrol altında olduğu yerlerde daha düşük bir oran mevcut.