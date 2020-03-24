Koronavirüs firmaları değiştirdi: Etkinlikler sanala döndü

Belki yıllar sürecek bir uyum sağlama dönemine zorunluluktan dolayı günler içinde alıştık. Online konuşmacı sunumlar, paneller ve görüşmeler uzunca bir dönem hayatımızın parçası olacak gibi görünüyor. Sanal etkinlik pazarı hızla büyürken, konferans ve fuarlar da sanal olarak yaplıyor. Deal Room’un hazırladığı korona günlerinde bir haritaya göre, virüsün merkezi haline gelen Avrupa’nın neredeyse tümünde etkinlikler online yapılıyor. Benzer şekilde, ABD’de Kvid-19 vakaları arttıkça, sanal toplantıların sayısı yükseliyor.
KRİZ ÜLKELERİNDE DAHA YOĞUN
Bu amaçla, yeni görüşme sisteminin altyapısını sunan firmalar da süreci hızlandırıyor. Dijital platform Deal Room da fiziksel ve sanal etkinliklerin yönetilmesi ve etkisinin artırılması adına tasarlanmış, katılımcıların kaydolduğu, birbirlerini görebildiği , toplantı alıp tanışabildiği, konferansları takip edip, sanal olarak da izleyebildiği web ve app üzerinden kullanılabildiği ortamları sunuyor. Deal Room, koronavirüs sonrasında dünyadaki online görüşme veya toplantı haritasını yayımladı. Harita incelendiği zaman koronavirüsün ısı haritasına benzerlik göze çarpıyor. Krizin derinleştiği yerlerde daha fazla sanal toplantı faaliyetini görüyoruz. Krizin görece olarak kontrol altında olduğu yerlerde daha düşük bir oran mevcut.