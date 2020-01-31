Dünya Koronavirüs İtalyaya da sıçradı
AVRUPA

Koronavirüs İtalya'ya da sıçradı

-İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: - "Roma’da 2 kesinleşmiş koronavirüs vakası bulunmakta"- "Sağlık Bakanı Sperenza, İtalya ile Çin arasında hava trafiğini kapatan talimatı verdi"

Haber Merkezi AA
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ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya’da ilk yeni tip koronavirüs vakasına ülkelerine ziyarete gelen 2 Çinli turistte rastlandığını bildirdi.

Başbakan Conte, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Giuseppe Ippolito ile düzenlediği basın toplantısında, "Roma’da 2 kesinleşmiş koronavirüs vakası bulunmakta. Böylece, İtalya’da ilk koronavirüs vakasına rastlandı. Son derece ihtiyatlı ve dikkatliyiz. Hazırlıksız değiliz." dedi.

Conte, Roma’yı ziyarete gelen ve dün akşam Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’ne kaldırılan 2 Çinli turistte yapılan tetkiklerin sonuçların pozitif çıktığını belirtti.

Başbakan Conte, önleyici tedbirler de aldıklarını dile getirerek, "Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Sperenza, İtalya ile Çin arasında hava trafiğini kapatan talimatı verdi." diye konuştu.

Conte, her türlü önlemi ve önleyici tedbirleri en yüksek düzeyde aldıklarını, sosyal medya üzerinden halkı paniğe sevk etmemek gerektiğini belirterek, "Bu durumun sınırlı şekilde kalacağına eminim." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Sperenza da Avrupa'da şu ana kadar 10 koronavirüs vakası olduğunu, Roma'daki 2 Çinli turistle bu sayının 12'ye çıktığını kaydetti.

Sperenza, "Durum ciddi ama ortalığı ayağa kaldırmaya gerek yok, her şey kontrol altında." dedi.

Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Ippolito ise Çinli turistlerin enstitülerinde müşahede altında olduğunu ifade ederek, “Özel bölümde tutuluyorlar ve durumları iyi. Şimdilik hayati riskleri bulunmuyor gözüküyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, koronavirüse rastlanan 2 Çinli turistin, İtalya’ya Milano’dan giriş yaptığı ve geze geze Roma’ya geldikleri, toplamda 10 gündür İtalya’da oldukları belirtildi.

Bu arada, Çinli turistlerin Roma'da kaldığı Cavour caddesindeki otel odasının da mühürlenerek, karantinaya alındığı bildirildi.

Öte yandan, İtalya’da gün boyu gündemi meşgul eden Civitavechhia limanına demirleyen Costa Smeralda yolcu gemisinde koronavirüs şüphesiyle eşiyle hastaneye kaldırılan Çinli kadın yolcuda yapılan testler sonucu söz konusu virüse rastlanmadığı açıklanmıştı.
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